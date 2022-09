Femeie de 61 de ani, în stop cardiac în timpul zborului, resuscitată pe Aeroportul Otopeni

Serviciul de Asistenţă Medicală al Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti a reuşit joi să intervină cu succes şi să salveze viaţa unei pasagere în vârstă de 61 de ani, care a intrat în stop cardiorespirator în timpul zborului, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), potrivit Agerpres.



"Pasagera se afla la bordul aeronavei companiei aeriene FreeBird Airlines, care efectua un zbor pe ruta Antalia - Tromso (Norvegia). Aeronava a aterizat pe AIHCB la ora 13:34. Echipa medicală SAM, formată dintr-un medic, două asistente medicale şi un ambulanţier, împreună cu echipajul unei ambulanţe tip C aparţinând SMURD, a reuşit să resusciteze pasagera după aproximativ 20 de minute de la aterizare. Aceasta suferise un infarct masiv şi se afla în stop cardiorespirator de 30 de minute până la aterizarea pe aeroportul Otopeni", se menţionează într-un comunicat al CNAB.



Conform sursei citate, pasagera a fost transportată în stare stabilă la Spitalul Elias din Bucureşti.



Aeronava companiei aeriene FreeBird a decolat de pe AIHCB la ora 15:34.

Citește și:

Scandal pe Aeroportul Otopeni, după ce Blue Air a anulat zborurile: "Eu am luat bilete cu 10 euro. Voi îmi daţi 2 euro? Nu v-ar fi ruşine?"

Ieri, când Blue Air a anunțat că toate zborurile din România sunt suspendate, după ce Ministerul Mediului a pus poprire pe conturile companiei, oamenii s-au revoltat p Aeroportul Otopeni.

"Cei de la Paris au suferit mai mult decât am suferit noi"

"Nu e vorba doar despre o singură persoană sau despre ăla că e bolnav, sau despre ăla că doarme jos. Au fost situaţii în care cei de la Paris au suferit mai mult decât am suferit noi. Noi am aşteptat trei ore, da? Gândiţi-vă că ei aveau zbor la 10:50. Până la ora 17:30, nu a fost nimeni în stare să le spună ceva. Abia atunci a venit cineva şi le-a spus că zborul, până la urmă, se anulează.

Le-a dat întârziere din jumătate în jumătate de oră. Bani recuperaţi? Păi, ei au conturile blocate. Ei sunt nesimţiţi încât să ne spună nouă că putem să recuperăm ceva? (...) Era o femeie care spunea că se chinuie să ia 500 de euro înapoi de mai bine de un an", a spus unul dintre călătorii aflaţi pe Aeroportul Otopeni pentru Antena 3.

"Ne-au spus că toate zborurile sunt anulate până în decembrie"

"Trebuia să zbor astăzi, la 20:20, de aici, cu Blue Air, spre Hamburg. Am aflat cu 15 minute înainte că s-a anulat zborul. Am ajuns şi degeaba în aeroport, nici nu vor să discute cu noi, nici nu vor să ia vreo măsură ceva. Ne spun pur şi simplu că s-a anulat până pe 12 septembrie. În primă fază, până pe 12. Când am ajuns la ghişeu şi am reuşit să vorbim cu ei, ne-au spus că toate zborurile sunt anulate până în decembrie de fapt. Plătim alte bilete la altă companie. Plătim iar 500 de euro pe bilete doar dus", a mai spus un alt călător.

"Nu v-ar fi ruşine?"

"De acum încolo, niciun bilet de la Blue Air", a strigat un bărbat.

"Noi nu vrem banii rambursaţi. Noi vrem biletele", a spus o femeie.

"Luaţi-ne bilete! Eu am luat bilete cu 10 euro. Voi îmi daţi 2 euro? Nu v-ar fi ruşine?", a strigat un alt călător.

"Nu vă plătiţi oamenii! Din luna iunie-iulie nu sunt plătiţi", acuză un bărbat.

Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News