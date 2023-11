Femeia cu floarea tatuată, identificată după 31 de ani de la moarte

O femeie din Marea Britanie a fost identificată la peste trei decenii de la momentul în care trupul i-a fost găsit într-un râu din oraşul belgian Anvers, informează marţi DPA, scrie Agerpres.

Potrivit sursei menționate, cadavrul, descoperit în iunie 1992, aparţinea unei britanice în vârstă de 31 de ani, care fusese ucisă în mod violent, a indicat marţi biroul procurorului public din Anvers. Aceasta a fost identificată acum cu ajutorul familiei sale, care a recunoscut un tatuaj cu floare în fotografiile date publicităţii de autorităţi.



Interpolul, alături de poliţia germană, olandeză şi belgiană, a lansat în luna mai o campanie de soluţionare a 22 dosare rămase nerezolvate ale unor femei ucise. Operaţiunea ”Identifică-mă” a constat în publicarea pe internet a unor fotografii cu hainele şi obiectele personale ale victimelor.

IDENTIFIED: ‘The woman with the flower tattoo’ has been named as Rita Roberts after 31 years.



Find out how Operation #IdentifyMe gave a victim her name back, bringing closure to her family.https://t.co/3t5dCi6iyO pic.twitter.com/f2hakGfk1v