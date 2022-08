FCSB va juca cu West Ham şi Anderlecht în Conference League. Gigi Becali: Merg ca la teatru

CFR Cluj a fost repartizată în grupa G, alături de Slavia Praga (Cehia), Sivasspor (Turcia) și Ballkani (Kosovo). FCSB a fost repartizată în grupa B, alături de West Ham United (Anglia), Anderlecht (Belgia) și Silkeborg (Danemarca).

”Mi-a spus MM că a zis înainte că și-ar dori Anderlecht și West Ham. Nu mi-e teamă de nicio echipă, merg ca la teatru, mă uit la fotbal. Vor fi mai mulți bani, e o rețetă bună. Mai bine de atât, ce vrei?

În ce situație am spus (n.r.- că se retrage din fotbal)? Eram amărât, aveam la ora aia 3 milioane minus banii lui Tănase, încă un milion de euro salariul lui Tănase, încă 6-7 milioane am acum în plus, deci e diferență de 10 milioane.

Discutăm altfel cu 10 milioane în buzunar. Nemanipulând banii, nu vă dați seama ce înseamnă un milion de euro. Voi vorbiți, dar când e vorba că trebuie să-i dai, hahahaha, e gravă treaba. Mi-a ajutat Dumnezeu. Problema e că Dumnezeu nu-ți dă banii să-i arunci la fotbal.

Tot timpul am avut bani, dar am fost cu capul pe umeri. Am luat măsuri, am făcut economii, am tăiat, am făcut, v-am spus că nu trebuie să-ți înghețe picioarele. În Champions League iei mai mult de 30 de milioane”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Liga Digisport.

Nicolae Dică, primele declaraţii după calificarea FCSB în grupele Conference League: Primul obiectiv l-am reuşit

”Pot să spun că e unul dintre cele mai importante momente din cariera mea. Știți că am mai dus echipa în grupele Europa League și am și ieșit. Vreau să-i felicit pe jucători, sunt mândru de ei. Îmi doream pentru ei, sunt foarte mulți tineri, aveau nevoie de această calificare.

Am început foarte bine jocul, am reușit să marcăm, puteam să facem 2-0, am primit gol dintr-o greșeală, dar e important că am reușit să schimbăm meciul în repriza a doua, am marcat două goluri și am mai avut ocazii. Mi-au plăcut toți jucătorii în această seară, și cei de pe bancă i-au încurajat pe cei din teren.

Facem lucrul acesta la antrenamente, e un jucător cu experiență, este unul dintre cei mai buni executanți (n.r.- Radunovic). Sper că sunt talismanul echipei, mă gândeam în timpul meciului că doar mie mi se poate întâmpla să nu marcăm iar, după atâtea ocazii. Sunt un om norocos. Sper să facem jocuri bune și în grupe. Obiectivul e să câștigăm campionatul și trebuie să luăm puncte.

Primul obiectiv, să intrăm în grupe, l-am reușit. Îmi doresc să joc cu echipe puternice, care joacă un fotbal ofensiv. Vreau ca oamenii să vadă un spectacol frumos. Îmi doresc să mai aducem un atacant și un fundaș central. Dacă nu, voi merge pe jucătorii pe care-i am la dispoziție pentru că am încredere în ei.

E un bonus pentru fotbalul românesc, un plus, e bine pentru România, aducem puncte și e un lucru bun. Îmi doresc ca oamenii să aibă încredere în noi. În seara aceasta, o să zburăm trei ore, o să ne simțim mai bine, apoi mâine dimineață trecem la treabă”, a declarat Nicolae Dică, conform Digisport.

Ce le-a spus Dică jucătorilor la pauză

”E cel mai bun moment din cariera mea, mă bucur că ne-am calificat! De când a venit Mister s-a văzut o schimbare în atitudinea noastră. Primul an pentru mine a fost unul foarte greu, a fost de acomodare. Am zis că anul ăsta nu mai am nicio scuză și trebuie să ajut echipa să câștige. Le mulțumesc suporterilor, ne-au susținut, nu erau neapărat steliști, ci români.

Mister ne-a zis în vestiar că a venit de o lună de zile și este fericit, vine cu drag la antrenamente pentru că are niște copii de clasă. Avem șanse foarte mari la titlu, suntem o echipă foarte bună, omogenă, trebuie să-l câștigăm neapărat.

Probabil o să mai vină jucători, dar dacă nu o să se întâmple asta, putem și noi să jucăm din 3 în 3 zile. Suntem fotbaliști cu clasă, jucăm rapid, nu ca alte echipe, și ne-a avantajat terenul sintetic”, a declarat Andrei Cordea, la Pro Arena.

