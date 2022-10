FCSB - Silkeborg, echipele de start. Becali și Dică vor revanșa după umilința din Danemarca

Au ieşit din echipă Boboc, Dawa, Dulca, Miculescu, Dumiter şi Rusu, fiind titularizaţi Creţu, Bouhenna, Olaru, Edjouma, Cordea şi Compagno.

FCSB a menajat mai multe piese de bază în partida de săptămâna trecută şi a fost învinsă de Silkeborg cu 5-0. Silkeborg aliniază acelaşi unsprezece ca joia trecută.

Echipele de start: FCSB:

32. Ştefan Târnovanu - 2. Valentin Creţu, 6. Denis Haruţ, 29. Rachid Bouhenna, 28. Alexandru Pantea - 27. Darius Olaru, 18. Malcom Edjouma, 26. Răzvan Oaidă - 98. Andrei Cordea, 96. Andrea Compagno, 10. Octavian Popescu (căpitan).

Antrenor: Nicolae Dică. Rezerve: 99. Andrei Daniel Vlad - 9. Ianis Stoica, 11. David Miculescu, 13. Andrei Dumiter, 14. Matei Tănasă, 15. Ştefan-Sorin Moraru, 20. Marco Dulca, 22. Radu Boboc, 30. Alexandru Musi, 80. Eduard Radaslavescu, 90. Bogdan Rusu.

Silkeborg: 1. Nicolai Larsen - 5. Oliver Sonne, 20. Tobias Salquist, 4. Joel Felix, 29. Lukas Engel - 8. Stefan Teitur Thordarson, 14. Mark Brink, 21. Anders Klynge - 27. Sebastian Joergensen, 7. Kasper Kusk - 11. Nicklas Helenius (căpitan).

Antrenor: Kent Nielsen. Rezerve: 16. Oscar Hedvall - 3. Robin Oe˜stroem, 10. Soeren Tengstedt, 17. Mads Kaalund, 18. Anders Braendsgaard Dahl, 22. Robert Gojani, 23. Tonni Adamsen, 24. Andreas Oggesen, 25. Lukas Klitten, 28. Andre Calisir, 40. Alexander Busch.

Arbitru: Nicholas Walsh; arbitri asistenţi: Graeme Stewart, Calum Spence; al patrulea oficial: Alan Muir (toţi din Scoţia).

Nicolae Dică (FCSB) - Trebuie să facem totul perfect ca să reuşim să scoatem un rezultat pozitiv cu Silkeborg

Antrenorul formaţiei FCSB, Nicolae Dică, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi trebuie să facă un joc perfect cu Silkeborg, joi, în grupele Europa Conference League la fotbal, pentru a putea obţine un rezultat pozitiv.



"Ne aşteaptă o partidă foarte grea, cu un adversar foarte bun, care joacă un fotbal ofensiv. Analiza pe care am făcut-o şi la meciul tur şi acum îmi arată o echipă foarte bună. Rar am văzut în ultima perioadă una care să aibă aşa posesie şi dinamică pe faza ofensivă, agresivă pe faza defensivă, o echipă foarte bine organizată. Chiar dacă nu sunt o echipă cu individualităţi, sunt o echipă bună luaţi ca un grup şi ne aşteaptă o partidă foarte grea. Trebuie să fim pregătiţi pentru un joc foarte greu. Trebuie să facem totul perfect şi defensiv şi ofensiv ca să reuşim să scoatem un rezultat pozitiv", a declarat Nicolae Dică.



Tehnicianul spune că Silkeborg este conştientă de faptul că FCSB nu va mai folosi aceeaşi formulă de echipă ca în partida tur, când danezii s-au impus cu 5-0.



"E clar că nu se vor păcăli şi ştiu şi ei acum că nu vom mai folosi aceeaşi echipă ca în meciul din Danemarca. Acolo am avut şi acel ghinion că am primit două goluri în şapte minute, fiind şi o echipă tânără. Clar am căzut un pic şi mental. Dar cu siguranţă va fi un alt joc mâine seară şi ei vor fi pregătiţi pentru acest lucru. Dacă mâine vom reuşi să obţinem victoria apoi ne putem gândi şi la paşii următori", a completat acesta.



Nicolae Dică speră ca echipa să beneficieze de susţinerea fanilor la partida de joi de pe Arena Naţională.



"Important este că băieţii au avut reacţie la Ploieşti, am reuşit să câştigăm. Trebuie să mergem cu încredere mâine seară, să intrăm cu curaj, cu atitudine şi să reuşim să obţinem un rezultat pozitiv. Sperăm să facem asta şi să îi bucurăm pe oamenii care vor veni la stadion, pentru că de când am venit la echipă am spus întotdeauna că publicul a avut un aport important asupra echipei. Ne-au ajutat foarte mult în momentele dificile şi s-a văzut acest lucru, că am reuşit să întoarcem rezultatul atunci când au fost alături de echipă. Şi mi-aş dori să rămână alături de echipă, pentru că o echipă de fotbal are nevoie de suporteri. Îi înţeleg că sunt dezamăgiţi, aşa cum şi noi am fost dezamăgiţi după meciul din Danemarca, dar trebuie să înţeleagă că avem nevoie de ei", a mai spus antrenorul FCSB.





După trei jocuri în grupă, FCSB ocupă ultimul loc în clasament, cu un singur punct, în spatele echipelor West Ham, Anderlecht şi Silkeborg.

