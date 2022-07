FCSB renaşte sub comanda lui Dică: Altă atitudine, alt fotbal

"Am pierdut puțin controlul, cred că ne-am relaxat puțin, a fost o greșeală. Dar am intrat doar cu gândul de a câștiga meciul, nimic altceva. Așa este, n-am mai văzut poarta de foarte mult timp, așa că mi-a fost greu în fața ei, dar sunt fericit că am marcat.

Mai mult decât atât, am dat dovadă de un grup puternic. Aveam nevoie să câștigam un meci în maniera aceasta. Sper ca din etapa viitoare să obținem doar victorii pe linie.

Cel mai frumos public din România, le mulțumim că au venit. Eu l-am mai avut antrenor pe Dică, este foarte bun și își dorește să scoată maximul din fiecare, a venit cu un alt aer și sperăm s-o ținem tot așa", a declarat Florinel Coman după meci.

"Banderola este o motivație în plus, sper să trag echipa după mine și să mă ridic la cel mai înalt nivel. Da, a stat până ieri cu noi în cantonament. E foarte bine pentru el și a lăsat un gol, dar trebuie să ne ridicăm la nivelul cel mai înalt ca și colectiv.

Trebuia să plece acum 2-3 ani, părerea mea, dar sunt foarte fericit pentru el. Sunt fericit că am acumulat minute, am nevoie de ritm. Va fi greu, dar dacă acumulăm ritmul necesar, cred că vom putea să intrăm în grupe.

În seara asta am dat dovadă că se poate, a fost altă atitudine, a fost alt fotbal practicat", a mai adăugat Coman, conform Digisport.

Dică: Am îmbătrânit cinci ani în seara asta

”Într-adevăr, am îmbătrânit cinci ani în seara aceasta, dar important e că ne-am calificat. Întotdeauna am emoții, dar sunt pozitive și le transmit și jucătorilor. Cred că ați văzut o altă atitudine a echipei, am făcut acel pressing sus. În a doua repriză ne-am retras puțin, ceea ce n-ar fi trebuit să facem.

Le-am transmis că trebuie să jucăm, că avem timp. Suporterii au fost minunați, galeria la înălțime, mă bucur că i-am făcut fericiți. Am vorbit cu șeful galeriei și mi-a transmis că mă așteaptă la echipă. Avem nevoie de întăriri, am vorbit cu MM, cu patronul. Avem nevoie de jucători de la mijlocul terenului în sus. Sper să-i aducem cât mai repede.

Coman și Edjouma au cerut schimbarea, altfel nu-i schimbam. Trebuie să avem aceeași încredere, aceeași atitudine și vom reuși lucruri frumoase”, a declarat Nicolae Dică, la Pro Arena.

Radunovic, mesaj pentru fani

"E o victorie muncită, ne bucurăm foarte mult. Mergem mai departe, avem foarte mult de muncă și ne așteaptă un nou meci greu cu FCU Craiova.

Am avut încredere în mine, am bătut bine și am marcat. M-am simțit bine, am luat mingea, se știa ceva înainte de meci despre cine va executa. În seara asta am dominat de la primul minut până la ultimul și am făcut un meci foarte bun, așa trebuie să jucăm și următoarele meciuri.

Nu s-au putut schimba multe, dar la fotbal când se schimbă antrenorul se schimbă ceva. Îi doresc multă baftă lui Anton Petrea, îi mulțumec pentru tot ce a făcut, acum avem un nou Mister. Mă bucur că putem să le dăm puțin înapoi suporterilor cu această calificare.

Mă bucur că am centrat la golul lui Coman și am marcat din penalty”, a declarat Risto Radunovic pentru PRO TV și www.sport.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News