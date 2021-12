FCSB - Rapid, derby-ul etapei în Liga 1. LIVETEXT pe DC NEWS de la 20:30

Trupa lui Toni Petrea a obținut 43 de victorii în fața vișiniilor, 41 de partide s-au încheiat la egalitate, iar Rapidul s-a impus în 29 de rânduri. În meciul tur, Rapid s-a impus cu 1-0 pe Arena Naţională, după un autogol al lui Vinicius. A fost ultimul meci al lui Dinu Todoran pe banca roş-albaştrilor.

Rapid Bucureşti se află pe locul 5 înaintea jocului, cu 31 de puncte, la 12 în urma adversarei de astăzi. Giuleștenii luptă pentru un loc de play-off.

Săpunaru: Avem nevoie de victorie

Fotbalistul echipei FC Rapid, Cristian Săpunaru, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că partida cu FCSB din etapa a 20-a este una importantă şi speră ca formaţia sa să câştige pentru că are mare nevoie de puncte.



"Urmează un meci important pe care sperăm să îl câştigăm pentru că avem mare nevoie de puncte. Va fi un meci greu, FCSB are jucători de valoare care în momentul de faţă joacă foarte bine. Pentru noi o victorie ar însemna trei puncte pentru a ne îndeplini obiectivul. FCSB are mulţi copii talentaţi care pot face pasul afară, dar noi trebuie să ne facem jocul nostru şi să câştigăm cele trei puncte, asta e tot ce contează", a menţionat fundaşul rapidist.



"Fotbalul se joacă agresiv... Alergăm după minge şi noi preferăm să stea la noi, decât să fie la ei. Şi trebuie să fii agresiv ca să poţi să o recuperezi. Acum, eu presupun că şi ei vor juca agresiv, nu numai noi. Va fi un meci frumos, sper din tot sufletul să fie aşa, iar la sfârşit noi să fim câştigători. Ştiu că s-au pus în vânzare aproape 6.000 de bilete pentru suporterii noştri şi mi se pare că s-au vândut aproape toate", a adăugat el.



Întrebat dacă va reveni asupra deciziei de retragere de la echipa naţională ţinând cont de schimbarea selecţionerului, Cristian Săpunaru a răspuns: "Eu am spus de cincisprezece ori, nu trebuie să mai mă repet. Îmi ajunge, am şi eu o vârstă. Eu îmi fac treaba la Rapid. Pentru naţională sunt atâţia jucători talentaţi şi tineri care pot merge să joace acolo fără niciun fel de probleme. Nu văd ce să mai căutăm noi, ăştia mai în vârstă, la echipa naţională. Cei tineri trebuie să aibă şi ei o şansă. Dacă vine Dan Petrescu la naţională atunci sigur nu mă cheamă, staţi liniştiţi", scrie Agerpres.





