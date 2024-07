FCSB a surclasat Virtus, cu scorul general 11-1, și se va confrunta cu Maccabi Tel Aviv în turul doi preliminar al Ligii Campionilor

Astfel, FCSB, echipa lui Gigi Becali și Elias Charalambous a trecut în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, unde va întâlni formația Maccabi Tel Aviv. Primul meci se va desfășura pe teren propriu, pe 23 sau 24 iulie, iar manşa secundă, în deplasare, pe 30 sau 31 iulie 2024.

Ce a declarat după meci Elias Charalambous

”Azi am arătat un fotbal bun, sunt bucuros că am marcat multe goluri şi că am trecut în turul următor al competiţiei. Avem puţin timp să ne odihnim şi să ne recuperăm pentru că peste doar câteva zile vom juca în campionat cu Unirea Slobozia. Azi am încercat să folosim şi jucători experimentaţi, dar şi jucători tineri. Eu sunt mulţumit de toţi, am mare încredere în echipa mea. Sigur că avem multe lucruri de îmbunătăţit. Nu suntem în cea mai bună formă acum pentru că este doar startul sezonului. Însă vom fi din ce în ce mai bine cu fiecare meci care trece”, a afirmat Elias Charalambous, citat de Agerpres.

”Liga Campionilor este un obiectiv al nostru în acest sezon. Însă deocamdată ne concentrăm pe meciul de campionat, iar apoi pe cele care urmează în Liga Campionilor. Vom trata la fel de serios fiecare competiţie. Maccabi este o echipă foarte bună, însă şi noi suntem o echipă valoroasă. Va fi un meci dificil. Nu ştiu dacă există o favorită, va fi un meci echilibrat. Cel mai important lucru este jocul nostru. Am văzut că Maccabi este o echipă organizată, însă trebuie să analizăm jocul ei în zilele următoare. Nu putem vorbi doar de un jucător al lor, ci de întreaga lor echipă”, a mai spus Elias Charalambous.

Malcom Edjouma (FCSB): Sunt importante aceste rezultate. Prindem încredere

Fotbalistul echipei FCSB, Malcom Edjouma, a declarat, marţi seara, după victoria cu 4-0 cu Virtus AC şi calificarea în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, că aceste rezultate sunt importante pentru că îl ajută pe el şi colegii săi să prindă încredere în noul sezon competiţional.

”Sunt importante aceste rezultate pentru că prindem încredere. Însă chiar dacă se spune că adversarul e slab, eu nu cred acest lucru. A fost nevoie să forţăm în punctele lor sensibile şi astfel am reuşit să câştigăm şi să ne calificăm. Meci după meci trebuie să creştem, să câştigăm încredere. Acum nu suntem la 100% din capacitate, pentru că e startul sezonului. Însă peste câteva meciuri vom fi acolo. Putem să facem faţă pe ambele fronturi, mă refer la campionat şi la cupele europene, pentru că avem un lot numeros”, a zis Malcon Edjouma.

”A fost o lecţie bună pentru mine”

”În meciul cu U Cluj am făcut acea greşeală şi m-am simţit vinovat. A fost o lecţie bună pentru mine. Nu mi-am luat revanşa acum. Azi am jucat ca să îmi ajut echipa. Iar atunci când sunt în situaţie bună să marchez, încerc să o fac. Azi am reuşit”, a adăugat Edjouma, care a marcat două goluri, marți seara, contra celor de la Virtus.

Chestionat dacă FCSB poate ajunge în grupele Ligii Campionilor, Edjouma a spus: ”Orice este posibil. Personal cred că putem ajunge în grupe. Nu îmi e frică de niciun adversar. E nevoie de o astfel de atitudine pentru a câştiga împotriva oricărei echipe. Maccabi Tel Aviv (n.red. - adversara din turul 2 preliminar) este o echipă bună, o echipă puternică şi trebuie să fim pregătiţi. Vom vedea ce va fi, acum ne concentrăm pe următorul meci din campionat”.

