FCSB a pierdut clar cu West Ham United. Pintilii: Îmi pare rău că ieşim cu capul în pământ din Conference League - Video

Vicecampioana, într-un moment de criză prelungită, a cedat la scor de forfait, după golurile lui Pablo Fornals (40, 65) şi autogolul lui Joyskim Dawa (56). West Ham, care a venit la Bucureşti fără piesele sale de bază, Lukasz Fabianski, Kurt Zouma, Craig Dawson, Emerson, Thilo Kehrer, Declan Rice, Lucas Paqueta, Maxwel Cornet, Gianluca Scamacca, Michail Antonio, Said Benrahma sau Jarrod Bowen, a câştigat cu echipa a doua, în care au jucat tineri ca Oliver Scarles (16 ani), Divin Mubama (18), Freddie Potts (19), Kamarai Swyer (19), Kaelan Casey (18) etc.

Ciocănarii au încheiat grupa cu un bilanţ perfect, şase victorii din şase meciuri, iar la Bucureşti mai puteau marca încă 5-6 goluri în faţa unei echipe debusolate. Portarul Târnovanu, singurul care a meritat o notă de trecere de la FCSB, a apărat şutul lui Fornals (4), apoi s-a opus la reluările din careu ale lui Mubama şi Fornals (22), fiind salvator şi în faţa lui Downes (36), care a reluat din şase metri centrarea lui Fornals.

În min. 40, londonezii au deschis scorul prin Fornals, plecat din poziţie suspectă de ofsaid la lansarea lui Johnson şi care l-a executat pe Târnovanu.

Pantea a degajat de pe linia porţii (45) mingea trimisă cu capul de Aguerd şi deviată de Compagno. West Ham şi-a dublat avantajul după pauză (56), când Coufal a centrat de pe dreapta, Mubama a reluat cu capul, iar Dawa a deviat în propria poartă. Târnovanu a fost din nou în prim plan la şutul lui Coufal (58), dar nu a fost la fel de inspirat în min. 65, când a respins greşit centrarea lui Scarles, iar Fornals a reluat în plasă.

Tânărul portar al vicecampioanei României a salvat golul la şutul lui Ogbonna la colţul scurt (70) şi s-a opus la mingea expediată de Lanzini din marginea careului (88). Scarles, la doar 16 ani, a fost aproape de gol în min. 76, când mingea trimisă de el a ocolit bara a doua. Radaslavescu a avut cele mai bune şanse ale echipei conduse de Mihai Pintilii, dar a tras pe lângă poartă de la 15 metri (62) şi a trimis prea slab pentru a-l învinge pe Areola (67).

VIDEO

O şansă mare a avut Radunovic (90), dar a fost blocat în careul mic de Aguerd.

FCSB a încheiat astfel o campania ratată complet în care a obţinut doar două puncte, ambele cu Anderlecht. FCSB - West Ham United 0-3 (0-1) Au marcat: Pablo Fornals (40, 65), Joyskim Dawa (56, autogol). Bucureşti, Arena Naţională: 20.172 spectatori Europa Conference League - Grupa B

Au evoluat echipele:

FCSB: 32. Ştefan Târnovanu - 28. Alexandru Pantea, 5. Joyskim Dawa, 29. Rachid Bouhenna, 33. Risto Radunovic - 18. Malcom Edjouma, 20. Marco Dulca (80. Eduard Radaslavescu, 46), 26. Răzvan Oaidă (27. Darius Olaru, 46) - 98. Andrei Cordea (căpitan; 9. Ianis Stoica, 46), 96. Andrea Compagno (90. Bogdan Rusu, 59), 10. Octavian Popescu (7. Florinel Coman, 59). Antrenor: Mihai Pintilii.

Rezerve neutilizate: 99. Andrei Vlad - 2. Valentin Creţu, 13. Andrei Dumiter, 22. Radu Boboc.

West Ham: 13. Alphonse Areola - 2. Ben Johnson (70. Kaelan Casey, 76), 27. Nayef Aguerd, 21. Angelo Ogbonna (căpitan) - 5. Vladimir Coufal (50. Harrison Ashby, 66), 10. Manuel Lanzini, 32. Conor Coventry, 12. Flynn Downes (59. Keenan Forson, 66), 68. Oliver Scarles - 72. Divin Mubama (58. Kamarai Swyer, 76), 8. Pablo Fornals (62. Freddie Potts, 66). Antrenor: David Moyes.

Rezerve neutilizate: 25. Darren Randolph, 47. Krisztian Hegyi - 65. Michael Forbes, 71. Regan Clayton, 75. Lewis Orford. Arbitru: Sascha Stegemann; arbitri asistenţi: Marco Achmuller, Christof Gunsch; al patrulea oficial: Florian Badstubner (toţi din Germania) Cartonaşe galbene: Aguerd (32), Mubama (71), Scarles (73), conform Agerpres.

Mihai Pintilii (FCSB) - Îmi pare rău că ieşim cu capul în pământ din Conference League

Antrenorul interimar al echipei de fotbal FCSB, Mihai Pintilii, a declarat, joi seara, în conferinţa de presă susţinută după înfrângerea cu 3-0 suferită pe Arena Naţională din Capitală cu West Ham United, că îi pare rău că formaţia sa 'iese cu capul în pământ' din Conference League.

'Multe lucruri nu am ce să spun după acest meci, decât că îmi pare rău că ieşim cu capul în pământ din această competiţie. E dezamăgirea mea cea mai mare. Dar asta e, mergem înainte, pentru că urmează un meci de campionat şi cred că acela este cel mai important pentru noi (n.r. - derby-ul cu Rapid). Eu mi-aş fi dorit să câştig meciul azi, dar, din păcate nu s-a reuşit. E dezamăgitor pentru mine la primul meci. Îmi pare rău şi pentru băieţi pentru că mi-aş fi dorit să terminăm cu fruntea sus', a spus el.

'Azi mi-a plăcut că am văzut o mică schimbare de atitudine faţă de alte meciuri. Sper ca băieţii să o ţină tot aşa şi să îşi dorească mai mult de la fiecare meci. Să creadă mai mult în ei, să capete curaj. E greu să dau un nume cine mi-a plăcut. Mi-au plăcut toţi, dar e tardiv pentru că am pierdut cu 0-3', a adăugat Pintilii.

Referitor la faptul că FCSB încheie faza grupelor cu cele mai multe goluri primite, 18, dintre toate echipele participante în Conference League şi Europa League, Pintilii a afirmat:

'E dezamăgitor când te prezinţi în felul ăsta. E clar că nu-ţi convine pentru că nu dă bine pentru echipă, pentru România să fim atât de jos. E o dezamăgire mare pentru că atunci când joci în Europa este altceva. Ca jucător îţi place să te vadă lumea, să poţi să te transferi în străinătate. Toată campania asta în Europa a fost una care nu ne-a reuşit. Pe picioare trebuie să se pună ei, jucătorii. Eu nu pot decât să îi motivez, să vorbesc cu ei. Sunt lucruri care ţin de noi şi de ei'.

David Moyes (West Ham) - Am arătat un fotbal de calitate, am putut da şanse şi jucătorilor mai tineri

Antrenorul echipei West Ham United, David Moyes, a declarat, joi, în conferinţa de presă de la finalul partidei cu FCSB din Conference League, câştigată cu 3-0, că formaţia sa a arătat un fotbal de calitate, iar în acest meci a putut da şansa să joace şi jucătorilor mai tineri din lot.

'A fost o zi foarte bună pentru noi, jucătorii noştri au jucat bine, fotbalul arătat a fost unul de calitate şi per total pot spune că am meritat să câştigăm. Meciul ne-a oferit ocazia să dăm şanse şi jucătorilor tineri, să încercăm lucruri noi. De fapt, competiţia ne-a oferit această ocazie, pentru că în Premier League e foarte greu să introduci jucători tineri pentru că nivelul este foarte ridicat. Aşa că mă bucur că tinerii au putut să ne arate azi calităţile lor. Vreau ca toţi jucătorii tineri din cadrul clubului să conştientizeze că pot ajunge să joace la prima echipă', a spus tehnicianul scoţian.

'Azi am avut o susţinere foarte mare din partea suporterilor noştri. Aşa cum fanii adversarilor au venit la Londra, aşa şi fanii noştri au dorit să fie alături de noi aici. Dragostea de fotbal îi face să călătorească, să vadă alte oraşe, să bea câteva beri şi să îşi vadă echipa favorită. Ne bucurăm că i-am avut azi în tribune în număr atât de mare', a menţionat Moyes referitor la cei aproximativ 3.000 de suporteri englezi prezenţi pe Arena Naţională din Capitală.

Antrenorul a afimat că FCSB este un club important, dar a subliniat nivelul din Premier League este unul foarte ridicat.

'FCSB este un club foarte cunoscut, fotbalul de aici a fost întotdeauna unul de calitate, însă Premier League a progresat foarte, foarte mult. Nivelul jucătorilor şi al jocului este foarte mare. Noi am fi putut juca mult mai bine azi. Deşi am câştigat toate partidele din grupă, la început nu credeam că vom reuşi acest lucru', a precizat el. David Moyes a discutat la finalul partidei cu antrenorul interimar Mihai Pintilii pe care l-a rugat să îi transmită cele mai bune gânduri fostului tehnician, Nicolae Dică. 'I-am spus antrenorului să îi transmită cele mai bune gânduri fostului antrenor (n.r. - Nicolae Dică) care tocmai s-a despărţit de club. Nu-mi place să văd când antrenorii îşi pierd locul de muncă, e o slujbă dificilă. Pentru cei din afară e uşor să critice, dar până nu te afli pe acest scaun nu ştii cum este meseria de antrenor. De aceea am dorit să transmit un mesaj fostului antrenor', a mai spus Moyes.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News