FCSB a câştigat cu U Cluj, chiar dacă era deja campioană. Risto Radunovic anunţă că jucătorii vor în Liga Campionilor

Ambele goluri au fost marcate de Marius Ştefănescu (72, 77), jucător introdus la pauză.



Oaspeţii au avut prima ocazie prin Octavian Popescu (30), al cărui lob a fost respins de Edvinas Gertmonas.



U şi-a creat mai multe ocazii până la pauză. Mamadou Thiam (32) a şutat din careu, dar portarul Ştefan Târnovanu a respins. Andrej Fabry (32) a executat un corner, Iulian Cristea a deviat mingea, iar Lucas Masoero a trimis în transversală. Cristea (33) a şutat peste poartă din mijlocul careului, iar Issoug Macalou (33) a luftat de la 7 metri.



În min. 43, Vladislav Blănuţă a fost ţinut uşor în careu de Valentin Creţu, iar arbitrul a dictat penalty, pe care l-a anulat după ce a urmărit reluările video.



După pauză, Macalou (66) a şutat din afara careului, dar puţin pe lângă poartă.



FCSB a deschis scorul în min. 72, prin Ştefănescu, care a fost angajat în careu de Risto Radunovic, l-a driblat pe Gertmonas şi a trimis sub transversală.



Ştefănescu a dublat avantajul oaspeţilor (77), după o minge aşezată de Jordan Gele la centrarea lui Daniel Bîrligea.



FCSB a ajuns la 22 de meciuri consecutive fără înfrângere în campionat, 15 victorii şi 7 egaluri, scrie Agerpres.

Radunovic anunţă că el şi colegii vor în Liga Campionilor

"Am gestionat foarte bine şi campionatul, dar şi sezonul din Europa. Am zis de anul trecut că trebuie să construim pe rezultatele pe care le obţinem. La fel trebuie să construim şi de acum încolo, să facem şi mai bine, să construim pentru Champions League. Unitatea înseamnă foarte mult pentru echipa asta, asta este cheia succesului. Am creat o unitate şi această atmosferă, împreună cu stafful şi jucătorii suntem o familie şi vrem să continuăm aşa", a declarat Radunovic.



Referitor la partida cu U Cluj, Radunovic a spus că FCSB a avut un comportament de campioană.



"Este o victorie foarte importantă pentru noi, am arătat un comportament de campioană şi ăsta este un lucru foarte important pentru noi că am respectat competiţia şi am câştigat fără gol primit. Mă bucur pentru toţi jucătorii care au depus efort în tot acest sezon formidabil, pentru fani şi pentru toţi cei care iubesc clubul nostru. Mă bucur că am ajutat şi eu echipa şi că am câştigat astăzi", a adăugat Radunovic.

