FC Farul a învins FC Argeș și urcă pe primul loc în Liga 1 

Farul Constanţa a revenit pe primul loc în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe FC Argeş cu scorul de 3-0 (1-0), duminică seara, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 10-a a Superligii de fotbal.



Farul s-a impus prin golurile marcate de Constantin Grameni (7), Tudor Băluţă (57), Gabriel Torje (90).



Farul venea după prima sa înfrângere din acest sezon (3-4 cu Universitatea Craiova) şi e la al patrulea meci consecutiv în care marchează trei goluri.



FC Argeş nu are nicio victorie în ultimele trei etape, în care a înregistrat un egal şi două eşecuri.



FC Farul Constanţa - FC Argeş 3-0 (1-0), Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu

Au marcat: Constantin Grameni (7), Tudor Băluţă (57), Gabriel Torje (90).

Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); al patrulea oficial: Ionuţ Coza (Cernica/Ilfov)

Arbitru video: Sorin Costreie (Buftea); al patrulea oficial: Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa/Prahova)

Observatori: Marian Dorobanţu (Buzău) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF.

Echipa lui Hagi a mai câștigat campionatul Gheorghe Popescu: "Vrem să atingem neutralitatea"

Preşedintele clubului de fotbal Farul Constanţa, Gheorghe Popescu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că gruparea pe care o conduce este singura din Europa care îşi doreşte să atingă plafonarea emisiilor de gaze cu efect de seră, urmărind totodată independenţa din punct de vedere energetic.



Oficialul clubului Farul Constanţa a enumerat o serie de măsuri pe care gruparea dobrogeană le are în vedere, începând cu înlocuirea flotei de automobile cu maşini electrice.



"Acum câteva luni clubul Farul şi-a propus ca până în 2030 să devină neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon. Cred că este singurul club din liga întâi din Europa care îşi asumă acest lucru. În acest sens noi am demarat o serie de lucruri pentru a ne putea îndeplini obiectivul până în 2030. Parcul auto este schimbat în proporţie de 50% cu maşini electrice, am început instalarea staţiilor electrice astfel încât maşinile pe care le vom avea să le putem încărca. În luna septembrie vom începe montarea a 100 de panouri fotovoltaice şi până la finalul anului vom avea încă 100 de kW din panouri fotovoltaice. Stadionul Arena Petrom a fost făcut din materiale reciclabile, de asemenea, echipamentul de rezervă este făcut din materiale reciclabile", a afirmat preşedintele clubului Farul Constanţa, într-o conferinţă de presă la care a asistat şi prim-ministrul Nicolae Ciucă.

