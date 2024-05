Fază tare cu un manelist. Prof. Mariana Badea: E un ins foarte bogat, din banii amărâților, care cumpără doar 100 de grame de salam, ca să alimenteze conturile acestor analfabeți cu vile și mașini

Profesoara Mariana Badea va lansa, în cadrul ediției din acest an a târgului Bookfest, volumul Bumerangul cuvintelor — Studiu de manele lingvistice. Publicată la Editura pentru Artă și Literatură, Colecția Violet, „Cartea nu ia în vizor doar «muritorii» care comit greșeli. Sub aceeași lupă bine calibrată intră și noul DOOM care, deși ar trebui să fie un exemplu de perfecțiune în acest domeniu, dovedește slăbiciuni chiar de la primele pagini, respectiv de la Cuprins. Și nu se rezumă doar la ele”, potrivit prefeței semnate de Odilia Roșianu.

„Vă invit pe toți – elevi, părinți, profesori, jurnaliști, specialiști (indiferent de domeniu), traducători, medici, redactori, oameni de știință, muncitori și, în general, cei care (afirmă că) vorbesc limba română – să părăsiți comoditatea unei utilizări a 100 de cuvinte, inclusiv alea greșite, și să intrăm împreună în «frumoasa și cumintea limbă română», așa cum o numea același Nenea Iancu. Primul pas (și cel mai potrivit) este chiar această carte. ​Bumerangul este acel obiect (armă, jucărie) care revine, cu viteză, la locul de aruncare. Prin urmare, «bumerangul cuvintelor» se va întoarce la noi – dar tot de noi depinde și dacă ne va distruge sau nu”.

DC News: A existat în spațiul public o cenzură în privința manelelor. Televiziunile și radio-urile comerciale nu le-au difuzat, deși artiștii care au abordat acest gen muzical au vândut un număr considerabil de casete și CD-uri, iar mai târziu au intrat de nenumărate ori în „trending” pe YouTube. Considerați că a fost o abordare corectă?

Mariana Badea: N-am băgat de seamă că există o cenzură a manelelor nici în spațiul public, nici la posturile de televiziune. Eu n-am ascultat în viața mea așa ceva, pentru că interpreții acestui gen, numit fraudulos „muzică”, nu sunt în niciun caz „artiști”, ci doar niște agramați, campioni în stâlcirea și batjocorirea limbii române. Am văzut la televizor un manelist (vedeți că se transmite?!) acuzat că a încasat mii de euro și nu s-a dus că „cânte” la o nuntă. Întrebat de ce nu a făcut un contract cu plătitorul, a răspuns că nu știe să scrie și nici să citească. Altfel, este un ins foarte bogat, din banii amărâților, care cumpără doar 100 de grame de salam, ca să alimenteze conturile acestor analfabeți cu vile și mașini de lux. Sigur, nici DNA-ul, nici Fiscul sau ce instituții statale au datoria de a veghea la bugetul țării nu-și fac treaba. Neuitatul George Pruteanu le-a definit foarte sugestiv: „Manelele sunt negrul de sub unghiile netăiate ale societăţii româneşti contemporane”.

DC News: Dacă ar exista 3 cuvinte în limba română pe care le-ați dori scoase, care ar fi acelea și de ce?

Mariana Badea: Nu sunt de părere că trebuie scos vreun cuvânt din vocabularul limbii române, ci de îndreptat câteva expresii inepte, care nu se justifică nicicum, nici ca logică, darămite gramatical!

Astfel: „kilometri LA oră”, „CA ȘI” (folosit cu afectare și complet aiurea - explic în Bumerang) și prepoziția „DE”, absentă, dar obligatorie, după numeralele egale sau mai mari decât 20!

Toate acestea sunt o sursă de revoltă, de aceea sunt explicate în carte, pe înțelesul oricui. Cartea are 42 de capitole, fiecare semnalând o greșeală flagrantă, pe care am lămurit-o pentru nivel mediu, ca să priceapă oricine. Adică, explicațiile nu sunt în stil științific, arid, dar sunt corecte!

DC News: Ce părere aveți despre prescurtările de tipul "cf?", "bn, u?", "npc"? "Agresează" acestea lexicul sau îl fluidizează?



Mariana Badea: Îmi pare rău, nu știu ce înseamnă aceste abrevieri (?!), cred că ele sunt cunoscute de un grup cuprins de lentoare și nu fac parte din lexic.

Este o scriere convențională, specifică feisbuciștilor, tik tok-iștilor, net-iștilor (?!), pentru a se distinge de masa vorbitorilor. Acest limbaj se poate înscrie în jargon sau în argou, depinde cum preferați! Dar, neavând nicio legătură cu lexicul, nici nu „agresează”, nici nu „fluidizează” nimic.

DC News: Ce cărți ați recomanda tinerilor să citească?

Mariana Badea: Cărțile sunt numeroase și depind de gustul fiecărui cititor. Eu aș vrea să NU recomand anumite cărți, care văd că au luat un avânt periculos pentru mentalitatea tinerilor. Goana după îmbogățirea „peste noapte”, așa cum văd ei că au făcut averi fabuloase mulți, prea mulți indivizi, în mod misterios. Tot felul de pretinși „specialiști” - ai zice că nici nu mai există altă profesie - își dau cu părerea despre orice, cu o atitudine excesiv de ostentativă. Se scriu cărți inepte, cu sfaturi periculoase pentru sănătate, doar ca să-și vândă nimicurile scumpe și total neeficiente. Cei mai mulți sunt „părerologii” socio-psiho-mumu, cu un limbaj de lemn, cu expresii de o banalitate exasperantă, unele dintre așa-zisele cărți sunt recomandate de „vedete” pentru bani, altele, mințite și nocive pentru cei care le iau în serios. Doamne, ce revoltată sunt! Astfel, copiii, adolescenții cumpără în neștire cărți care să-i învețe să se îmbogățească brusc, gen „Tată sărac, tată bogat”, „Arta uitată a gânditului”, „Secretele succesului”, „Psihologia fericirii” etc. Am luat aceste titluri de pe net și recunosc că doar am răsfoit câteva, pentru că nu se pot citi, dar titlurile atrag tinerii. Cele mai multe sunt traduceri foarte proaste, prin „translat” sau cum se cheamă...

Mariana Badea: Răspuns fără întrebare

O NEDUMERIRE pe care am încercat să mi-o explic și n-am reușit! Am cont de Facebook, mai mult ca să apăr limba română, să popularizez cărți sau opinii despre chestiuni de interes și importante din punctul meu de vedere. Ce credeți?! Scriu un text de 2-3 alineate, că mă feresc să scriu mai mult, find conștientă că nimeni nu are răbdare să citească. Dar, uneori, am depășit spațiul sau am pus un filmuleț de 5 minute.

De pildă, am postat interviul pe care l-am acordat doamnei Odilia Roșianu, redactor-șef la „Literatura de azi”, e-adevărat că e cam lung, din care ar putea fi cunoscute multe aspecte ale vieții mele, dacă personalitatea mea ar interesa pe cineva. N-au trecut 5 secunde de la postare și au început să curgă „liche” (like) în neștire, desigur, fără să se citească niciun cuvânt. Nedumerirea mea este: DE CE?!?! Ce este în concepția acestor oameni: se simt obligați — sau cum? — să dea „liche-uri” involuntar și aiurea. Li se pare că sunt mai deștepți, că și-au făcut datoria, că ies în evidență, că sunt încântați de ei înșiși, că îmi fac mie o bucurie, pe când pe mine mă apucă disperarea... NU ÎNȚELEG! Dacă cineva poate să explice acest fel de atitudine să-mi zică și mie, că mă frământ de o vreme...

În finalul interviului, țin neapărat să-i invit pe cititorii DC News să vină la două lansări de carte, ce vor avea loc la târgul Bookfest, Pavilionul B2.

Datele sunt următoarele:

Vă aștept!

Mulțumesc anticipat!

