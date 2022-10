Farul Constanța - 'U' Cluj. 'Marinarii' lui Hagi au ajuns la 5 victorii consecutive și se distanțează în fruntea Superligii

Liderul a reuşit a cincea victorie consecutivă în campionat prin golurile marcate de Alexi Pitu (31) şi Andrei Artean (51). Farul, care nu a primit gol în ultimele trei partide, a bifat a zecea victorie în acest sezon şi a cincea consecutivă pe teren propriu. Universitatea venea după cinci meciuri fără înfrângere în Superligă, trei victorii şi două egaluri.

Farul Constanța se află la 5 puncte față de locul secund.

FC Farul Constanţa - FC Universitatea Cluj 2-0 (1-0), Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu Au marcat: Alexi Pitu (31), Andrei Artean (51). Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova);

Arbitri asistenţi: Adrian Popescu (Craiova), Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa/Prahova); al patrulea oficial: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova) Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Gabriel Sabin Stroe (Piteşti) Observatori: Nicolae Marodin (Bucureşti) - CCA, Bogdan Buhuş (Bârlad) - LPF.

Citește și - Primii doi fotbaliști dați afară de Becali, după dezastrul cu Silkeborg: Facem o curăţenie generală! Nu mai au ce căuta la noi!

După FCSB - Silkeborg 0-5, Gigi Becali a declarat că va renunța la Denis Haruț (23 de ani) și Rachid Bouhenna (31), stoperii titulari din partida retur cu echipa daneză.

„Despre jucători ce să mai spun? Eu sunt nebun că am dat atâţia bani pe transferuri. Nu joacă nimic. Dar în curând o să facem o curăţenie generală. În primul rând, Bouhenna şi Haruţ nu mai au ce căuta la noi! O să plece cât de curând, amândoi! Şi nu doar ei. Păi, ţin jucători pe care îi plătesc cu salarii mari ca să ce? Să mă fac de râs prin Europa? Nu, tată. La revedere! Am investit atâţia bani în transferuri…”, a declarat Becali, conform Fanatik.

Becali susține că în iarna va urma o curățenie generală la FCSB:

„Nu ştiu ce o să facem mai departe. Dar o să plece mulţi în iarnă de la echipă. O să şi vând ce e de vândut şi asta e. La ora actuală nu e nicio diferenţă între titulari şi rezerve la FCSB. N-aţi văzut? Nicio diferenţă. A fost o bătaie de joc la adresa mea. Eu aşa ceva nu mai accept. Nu o să mai bag bani în transferuri pentru că nu sunt nebun”.

Bouhenna și Haruț erau deja pe lista neagră a lui Becali

RACHID BOUHENNA

Până la returul cu Silkeborg, el nu mai fusese titular din 14 august, de la un 3-2 cu Chindia. Pe 17 august, Gigi Becali anunța că algerianul nu va mai face parte din echipa roș-albaștrilor: „Nu mai vede iarba în viața lui, adică iarba FCSB-ului! Cu Chindia nu a fost un meci dificil. Meciul a fost încurcat de un jucător, de Bouhenna. L-a lăsat pe ăla (n.r. Doru Popadiuc) să ia mingea: «Ia, bă, mingea, că mie nu îmi place!». Un jucător mai greșește, dar când distruge echipa așa, păi cade echipa definitiv! La revedere, tată! La FCSB cumpără lumea bilete. Aici nu are voie să ajungă adversarul în 16 metri. Mingea la mine și goluri!”.

A venit liber de contract în vară, după despărțirea de CFR Cluj.

Are 6 partide în roș-albastru.

DENIS HARUȚ

La finalul eșecului cu CS Universitatea Craiova (1-2) din septembrie, Becali l-a pus la zid pe fostul jucător de la Botoșani: „Dică a scos un jucător care era zero! El nu era pe nicăieri, era zero! Am fost mai bine după ce a ieșit Haruț. (...) Haruț e un jucător valoros, foarte valoros, doar că nu e un bărbat curajos. Eu am nevoie de bărbați”. Becali îl luase în colimator pe Haruț și și după remiza cu U Cluj din prima etapă, 1-1: „Auzi, și eu idiot! Îi dai unui copil 15.000 de euro salariul, că altfel nu vrea să vină. Du-te, mă, stai acolo la Botoșani! Am zis că e fotbalist. De unde? Vine mingea și îi e frică să o dea stânga-dreapta”.

A costat 660.000 de euro.

25 de apariții în L1 pentru FCSB, scrie GSP.

VEZI ARTICOLUL AICI!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News