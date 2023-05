Farul, campioana Superligii. Radu Cristescu: Gică Hagi, acest Midas al fotbalului românesc

"Farul campioană.

Hagi. Gică Hagi. Mai e ceva de spus? Acest Midas al fotbalului, care a transformat în aur tot ce a atins. Și a atins atîtea...Gică, uriașule, ne faci pe toți să ne simțim mărunți. Gică, uriașule, nu te merităm! Cu echipă și stadion făcute din banii tăi, cu geniul și dăruirea ta. Îți mulțumim, felicitări pentru tot ce ai dăruit românilor. (Semnat: un dinamovist resemnat, invidios, dar recunoscător)", a scris Radu Cristescu pe Facebook.

Alibec: Campionatul l-am câştigat pentru Hagi

Fotbalistul echipei Farul Constanţa, Denis Alibec, a declarat, duminică seara, după victoria cu FCSB (scor 3-2), care adus titlul de campioană formaţiei de la malul Mării Negre, că acesta este cel mai frumos titlu din cariera sa şi că l-a câştigat pentru antrenorul Gheorghe Hagi.



"Am trăit rău de tot meciul ăsta... pentru că nu am fost pe teren. Nu mai puteam. La 0-2 ce puteam să zic... că îi întoarcem. Eram sigur sută la sută că întoarcem scorul. Suntem prea buni, prea tineri, prea talentaţi. FCSB a dat două goluri din noroc, noi am controlat meciul. E normal că întotdeauna câştigă cel mai bun. E cel mai frumos titlu, l-am câştigat pentru domnul Gheorghe Hagi. Îi dedicăm titlul dânsului. Dacă aveam zece Hagi în România eram departe acum", a spus Alibec la postul DigiSport.



Întrebat dacă va continua la Farul Constanţa şi în sezonul următor, atacantul a răspuns: "O să rămân la Farul. Eu aşa spun. Să vedem dacă mă vinde, dacă mai are nevoie de mine acum".



Farul Constanţa a câştigat titlul de campioană a României la fotbal, după ce a învins-o pe FCSB cu scorul de 3-2 (1-2), duminică seara, la Ovidiu, într-un meci din etapa a noua, penultima, a fazei play-off a Superligii.

