"Existența lui are o simbolistică aparte!" Laura Dragomir despre președintele spaniol al Casei Române de Cultură Getafe / Video

Invitată la emisiunea Bogățiile României din Diaspora, realizată de DC Media Group, scriitoarea Laura Cătălina Dragomir, purtător de cuvânt al Casei Române de Cultură Getafe, a vorbit despre rolul asociației în cadrul comunității de români din Spania, dar și în afara acestei comunități.

"Ne dorim ca cei de acasă să aibă încredere în seriozitatea cu care tratăm toate lucrurile de suflet cu care am venit din România. Să aibă încredere că le vom transmite celor de aici, într-o manieră coerentă, într-un fel frumos și în acel mod în care să se producă apropierea culturală. Președintele Casei Române de Cultură Getafe, Juan Garcia este mai mult decât un colaborator, care coordonează toată activitatea Casei Române de Cultură Getafe. Existența lui în cadrul proiectelor românești are o simbolistică aparte, pentru că demonstrează că se poate, arată că atunci când intențiile culturale, în acest caz, sunt sincere, își construiesc propria cale pentru a obține excelența într-un domeniu, nu mai contează naționalitatea și se produce această sudare sufletească.

Noi am așteptat foarte mult timp, eu sunt de aproape 18 ani în Spania, toți românii de aici am așteptat foarte mult să vină acest moment. Fundamentul românilor veniți în Spania nu a fost găsirea unei patrii, ci găsirea unei destinații provizorii care să ajute la situația economică a familiei. Iată că am trecut într-o altă etapă, am acceptat că mulți dintre noi vom rămâne aici pentru mai mult timp, că există și posibilitatea ca mulți dintre noi să rămână aici pentru totdeauna, dar vom rămâne pentru totdeauna români.” a subliniat, Laura Cătălina Dragomir, în cadrul emisiunii Bogățiile României din Diaspora.

