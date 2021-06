EURO 2020. Gică Popescu, după meciul de pe Arena Națională: Nu consider că am fost umiliţi. Am stat printre suporteri. Asta nu ne poate lua nimeni

Gică Popescu a făcut primele declarații după ce a stat în tribuna a doua la meciul EURO 2020 disputat pe Arena Națională.

”Acum câteva zile am fost sunat de către domnul manager de proiect din partea Federației Române de Fotbal pentru EURO 2020 spunându-mi că are un bilet pentru mine, eu fiind pe lista domniei sale. L-am întrebat și de Gică Hagi, care era pe lista președintelui Federației de fotbal. Am trimis pe cineva la Federație după cele două bilete și am văzut că locurile erau mai puțin bune decât cele pe care le cumpărasem eu cu câteva zile înainte, din cota de bilete care a revenit Guvernului României, eu ocupându-mă în ultimii trei ani jumate de organizarea Campionatului European Euro 2020. Atunci eu şi Gică am decis să mergem pe biletele pe care le-am luat la tribuna a doua. Biletele lor erau undeva lateral un sector mai în dreapta, biletele pe care le-am cumpărat erau chiar pe mijloc la tribuna a doua. Deci, în momentul în care ne-am dus către stadion știam unde o să stăm.

”Mă bucur enorm”

Mă bucur enorm că am fost la tribuna a doua pentru că a fost una dintre cele mai frumoase seri pe care am petrecut-o pe stadion. Am râs, ne-am adus aminte de meciurile pe care le-am jucat la Campionatul European, am făcut poze cu oamenii, ne-am îmbrățișat cu macedonenii, deci a fost o seară în care noi ne-am simțit extraordinar", a declarat Gică Popescu.

Au fost sau nu umiliți?

”Nu consider că am fost umiliți. Am stat printre oameni. printre suporteri Noi vom fi toată viața în zona VIP a istoriei fotbalului românesc, asta nu ne poate lua nimeni, acolo o să rămânem, este munca noastră, sunt rezultatele pe care le-am avut și asta nu poate să le ia nimeni. Faptul că am stat la tribuna a doua a fost extraordinar! A fost una dintre cele mai frumoase seri pe care noi le-am petrecut pe terenul de fotbal. Nu ține de locurile unde am stat noi. Suntem aceiași și la tribuna a doua și în spatele porții și la vestiar și dacă ne uităm din wc la meci aceiași suntem. Locul nostru în istorie nu ni-l va lua nimeni niciodată", a mai spus Gică Popescu la "Sinteza Zilei".