EURO 2020: Pavard, inconștient zeci de secunde după un contact brutal. Aproape de un alt incident tragic

Potrivit Agerpres, fotbalistul francez Benjamin Pavard, legitimat la Bayern Munchen, a dezvăluit că a fost inconştient „10-15 secunde" în timpul meciului de marţi cu Germania, de la EURO 2020, după ce s-a prăbuşit în urma unei ciocniri cu un jucător al echipei adverse, Robin Gosens, transmite presa internaţională.



„A fost un şoc. M-am prăbuşit complet un moment. Din fericire, mi-am revenit repede şi după aceea a fost mai bine. De aceea am putut să continuu să joc”, a declarat Pavard. Deocamdată nu se ştie dacă medicii îi vor permite fundaşului francez să joace în al doilea meci din faza grupelor, împotriva Ungaria. Partida se va desfășura sâmbătă, 19 iunie, de la ora 16:00.



Regulamentul UEFA prevede că staff-ul medical al echipelor trebuie să dovedească o prudenţă extremă în cazul accidentărilor la cap. Momentul în care Gosens l-a făcut KO pe Pavard a amintit de semifinala Cupei Mondiale 1982, cu ieşirea pe targă a fundaşului francez Patrick Battiston după intrarea violentă a portarului german Harald Schumacher. Franţa a câştigat cu 1-0 meciul de marţi împotriva Germaniei, de la Munchen.

Cannot believe Pavard is gonnae play on after this! ???? pic.twitter.com/occ4U8Fd0z