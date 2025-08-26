Data publicării:

Ești invitată la nuntă în septembrie sau octombrie? Află care sunt culorile vedetă ale toamnei

Septembrie și octombrie sunt tot mai des alese de cupluri pentru a-și uni destinele, iar pentru invitate apare inevitabila întrebare: ce culori se poartă? María Verardini, expertă în modă și comunicare, a dezvăluit nuanțele vedetă ale sezonului și combinațiile ce promit să facă furori la petrecerile de toamnă.

Tonurile pământii (verde măsliniu, teracotă, maro cafea și prună) se potrivesc perfect cu lumina sezonului și avantajează pielea bronzată. Fucsia și albastrul electric sunt alegeri ideale, iar nuanța Mocha Mousse rămâne opțiunea versatilă care se combină ușor. Verdele smarald și pruna complimentează pielea deschisă, în timp ce tonurile vii pun în valoare pielea măslinie. Printre combinațiile vedetă se numără teracota cu bej, verdele măsliniu cu accente metalice și smaraldul cu auriu sau șampanie, potrivit 20minutos.es

Alegerea culorilor pentru ținutele de seară

Tonurile pământii (verde măsliniu, teracotă, maro cafea, prună) dau un aer sofisticat, natural și elegant, mai ales dacă evenimentul e într-un cadru cald sau rustic. Avantajează pielea bronzată și creează un contrast subtil, dar plăcut.

Fucsia și albastrul electric sunt culori care atrag atenția și transmit energie și încredere. Sunt ideale pentru persoanele care vor să iasă în evidență. Merg foarte bine la un eveniment modern sau glam.

Mocha Mousse este o alegere clasică și sigură, perfectă pentru accesorii metalice. Este o bază versatilă care se poate transforma fie într-un look discret, fie într-unul spectaculos, în funcție de styling.

Verdele smarald și pruna sunt foarte potrivite pentru pielea deschisă, scot în evidență contrastul natural și dau un aer regal. Verdele smarald are mereu acel aer luxos care merge impecabil la rochii de seară.

Tonurile vii - fucsia, albastru electric sau chiar oranjul intens - arată deosebit pe pielea ușor bronzată.

 

Combinațiile vedetă

Teracotă + bej

 Această combinație evocă armonie și căldură. Teracota aduce eleganță, în timp ce bejul adaugă lumină și subtilitate, temperând intensitatea culorii principale. Rezultatul este un look echilibrat, rafinat și cald, care se potrivește de minune în contexte cu decoruri elegante și lumini blânde. Este o combinație care inspiră stabilitate și naturalețe, fără să fie nici prea încărcată, nici prea simplă.

Verde măsliniu + accente metalice (auriu, bronz, cupru)

Verdele măsliniu emană o eleganță discretă, în timp ce accentele metalice oferă strălucire și un aer modern. Rezultatul este un look chic, care captează atenția. Această combinație funcționează ca un echilibru între naturalețe și glamour, fiind suficient de versatilă pentru a se potrivi multor tipuri de evenimente, de la cele formale la cele cu un aer mai contemporan. 

Smarald + auriu/șampanie

Verdele smarald oferă profunzime și un aer regal, iar aurul sau șampania oferă luminozitate și rafinament. Împreună, aceste culori creează un impact vizual puternic și memorabil, ideal pentru ocazii speciale și evenimente elegante. Este un duo care inspiră clasă și eleganță.

Ești invitată la nuntă în septembrie sau octombrie? Află care sunt culorile vedetă ale toamnei
