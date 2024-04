Este gratuită educația în România. Mesajele părinților: Tot timpul am cotizat / video

”Învățământul în sine este gratuit, dar condițiile pentru a asigura un învățământ de calitate nu sunt. Vina este împărțită, cadrelor didactice nu li se asigură toate materialele necesare și este nevoie de orice, de la cele mai de bază consumabile până la materiale pentru educație plastică sau muzicală. Când e vorba de copil, el primează, nu ne mai uităm la bani.”, relatează o mămică cu un copil în brațe.

”Nu, nu este gratuit, mai ales când vine vorba să-ți lași copilul undeva după școală. Pentru că se fac criterii de departajare la care nu se încadrează toată lumea. Și atunci trebuie să ne ducem către after-school-uri private, altă soluție nu avem. Iar învățământul care se prestează în școli este pe departe de a fi gratuit, copiilor le trebuie tot felul de consumabile care sunt achitate din banii noștri. Este vina celor care au gândit sistemul și care nu s-au orientat spre toate nevoile elevilor. Pe vremuri era totul gratuit. Dar nu putem să-i lăsăm needucați astfel încât facem eforturi.” , relatează o doamnă.

”Nu este și nu a fost niciodată gratuit. Tot timpul părinții au cotizat. Pentru cine nu are este o problemă, nu e nimic nou sub soare. Nu știu dacă există o vină, părinții nu pot să-și ia un al doilea serviciu, iar despre cei care ne conduc... sunt vai de steaua lor.”, mai declară o doamnă.

”Nu, până la urmă pentru un copil de grupa mare trebuie să plătești hrana și fondul clasei plus alte cadouri pentru profesori care sunt opționale. Trebuie să plătim fondul clasei pentru că nu există materiale date de către stat. Sau dacă sunt... nu le ajung sau sunt de foarte proastă calitate. Am plătit până acum pe anul școlar 2023-2024 400 de lei și nu s-a terminat anul, clar o să mai dau bani. Sunt foarte mulțumită de cum predă doamna învățătoare dar noi trebuie să plătim 420 de lei pe lună hrana plus fondul clasei. La clasa 0 sau clasa întâi toate manualele sunt cumpărate, nu sunt primite de la stat. La fel, excursiile sunt suportate tot de părinți și sunt scumpe. De vină sunt sistemul și legile din România.”, explică o altă mămică.

