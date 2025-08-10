Eșec pe piața transferurilor. Dan Petrescu renunță la un jucător pe care CFR l-a transferat în această vară

Mijlocașul a ajuns liber de contract în Gruia de la FC Priștina și a semnat doar pe un sezon cu CFR. E vorba de Drilon Islami care până acum nu a jucat niciun minut într-un meci oficial pentru ardeleni.

Dan Petrescu vrea să renunțe la Drilon Islami iar kosovarul are ofertă de la Ballkani, scrie Digi Sport.

Chiar dacă nu a apucat să debuteze pentru CFR Cluj și echipa se confruntă cu probleme serioase de lot, Dan Petrescu s-a convins în privința lui Islami și a anunțat conducerea clubului că vrea să renunțe la fotbalist.

Mai mult, mijlocașul kosovar are o ofertă pe masă deja. Este vorba de Ballkani, club tot din Kosovo. Negocierile dintre cele două părți au început deja, potrivit fanatik.ro.

Pentru Drilon Islami transferul la CFR Cluj a fost primul în afara țării natale. Până acum, a evoluat pentru FC Ferizaj, FC Drita și FC Priștina.

