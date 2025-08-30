Escrocheria „pisicii”, o înșelătorie care îi costă bani grei pe șoferi

Tâlharii, odată cu trecerea timpului, nu încetează să se reinventeze și să creeze diverse trucuri și tehnici pentru a-și atinge scopul de a-i înșela pe cetățeni.

Poliția, după ce a aflat despre una dintre aceste noi metode, a explicat pe contul său oficial de TikTok din Spania cum putem evita să fim escrocați de acești hoți.

„Cunoști escrocheria pisicii? Atenție! Nu accepta ajutor de la străini dacă îți cer bani”, adaugă Poliția în postarea sa, înainte de a avertiza și a explica ce tehnică nouă folosesc pentru a-ți scoate banii.

Care este modus operandi al hoților?

În primul rând, așa cum subliniază agentul de Poliție Națională din Spania, hoții o fac pe victimă să creadă că vehiculul este în stare proastă și îi oferă ajutorul lor pentru a putea depăși problema și a-și continua drumul în siguranță: „Cunoști escrocheria pisicii?”.

„Cineva se prezintă ca mecanic și îți spune că mașina face zgomote ciudate și că este periculos să circuli cu vehiculul în acele condiții... și îți oferă o soluție pentru a reveni pe drum în siguranță", a zis protagonista videoclipului.

Cum îl înșală pe cetățean?

Să presupunem că victima, după ce a ascultat „diagnosticul” pretinsului mecanic, se enervează și acceptă să primească ajutor de la el. Ei bine, aici este trucul. Individul respectiv scoate un cric hidraulic și se preface că verifică mașina în detaliu pentru a cere, câteva secunde mai târziu, o sumă enormă pentru o reparație care nu a existat niciodată.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Mulți îl au deja, dar puțini știu că aduce bani. Vezi dacă și tu ai acest dispozitiv în casă

„Cum verifică vehiculul? Scoate un cric hidraulic, îți ridică mașina și îți spune că poate rezolva problema, dar, bineînțeles... în schimb, îți cere între 600 și 8000 de euro”, spune Poliția care avertizează despre noua înșelătorie pusă în practică de răufăcători: „Atenție, este o înșelătorie. Nu accepta ajutor de la străini dacă îți cer bani”.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Cum poți economisi până la 300 lei pe lună la factură. În plină criză, avem o veste bună. Speli sau gătești la orele astea? Plătești puțin / video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News