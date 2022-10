”Astăzi putem să spunem că am făcut din biomasă combustibil. Este legea 248 care consfințește: biomasa, așa cum este ea definită în legea 220/2008, este combustibil. Ea, din 2007 - 2008 a fost eliminată din categoria de combustibili regenerabili și energie verde de către Guvernul de atunci, autorul era fostul ministru Videanu. (...) Noi am trecut prin toate fazele și prin plen, și prin promulgare la președinte și pe 20 iulie a fost certificat acest combustibil prin legea 248, dar băieții deștepți au lansat, cu două zile înainte, OUG 112 cu același subiect. Am amendat-o, am trecut-o de Senat și de plenul Senatului, este acum la Camera Deputaților, pentru că trebuie să o ducem până la capăt să poate fi finanțată, adică rămăsese biomasa combustibil în Ordonanța 112, dar nu se finanța” a spus inventatorul Iuliean Horneţ, în emisiunea ”Ce se întâmplă?”, realizată de către jurnalistul Răzvan Dumitrescu, la DCNews și DCNewsTv.

Nu există rețea pentru a transporta și mai multă energie din eoliene și fotovoltaice

Întrebat dacă lipsa de finanțare reprezintă o scăpare sau o intenție, inventatorul a răspuns, asumându-și, că ”sunt cu intenție clară, sunt acte de trădare și-mi asum ce spun”. ”Sper să reușim să fie finanțată” a punctat el, fiind deja lansată finanțarea pentru eoliene și fotovoltaice. Despre energia din această zonă, Iuliean Horneț spune că ”nu avem ce face”, citând dintr-un document Transelectrica, potrivit căruia nu se mai poate transporta altă energie din eoliene și fotovoltaice pentru că ”distrugem inclusiv interconectarea cu Europa”. ”Deci nu există rețeaua?” a întrebat Răzvan Dumitrescu. ”Nu există rețeaua. (...) Nu o puneți pe câmpuri, pentru că nu avem ce să facem cu ea” a clarificat inventatorul.

”Îi încurcă foarte tare”

Revenind la biomasă, Iuliean Horneţ a spus că ”îi încurcă foarte tare, România fiind singura țară din lume care are tehnologii ca să facă cea mai eficientă și cea mai rentabilă energie din biomasă, din toate tipurile de biomasă”. El a definit, pentru o mai bună înțelegere, că biomasa reprezintă tot ce rămâne în urma ”agriculturii, toaletării pădurilor, de la vii, de la pomi, de la deșeurile menajere, tot ce înseamnă biodegradabil sau tot ce arde, în afară de petroliere, deci excluzând energia fosilă”. Numai din ”biomasa existentă în fiecare an în România”, s-ar putea produce ”peste 300 de milioane de megawați”, spune inventatorul.

Totuși, Iuliean Horneț se arată optimist că va putea aduce independența energetică românilor prin biomasă. ”Toată termocentralele aceste planete pot funcționa până la adânci bătrâneți cu acest combustibil regenerabil” a mai explicat Iuliean Horneț. ”Are amprentă de carbon zero, este considerată energie verde și nu mai dau 83 de euro pe megawat că am poluat cu gaz, adică pe amprenta de carbon, ci îi iau. România poate încasa până de aproape un miliard de an” a mai spus inventatorul. Cât despre de ce nu o folosește nimeni, el spune că din simplul motiv că s-a decis altceva.

