Elon Musk spune că după Twitter va cumpăra Coca-Cola ”pentru a pune cocaina înapoi”

După ce luni a zguduit una dintre cele mai importante platforme de socializare din lume și a obținut Twitter pentru 44 de miliarde de dolari, fondatorul Tesla, miliardarul Elon Musk, a anunțat o nouă țintă: Coca-Cola, potrivit NDTV.

Într-un alt tweet excentric, noul proprietar de Twitter, Musk, a spus astăzi că plănuiește să cumpere Coca-Cola în continuare ”pentru a pune cocaina înapoi”.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in