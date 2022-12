Elon Musk îşi pune funcţia de şef al Twitter în mâna fanilor. Sondaj cu demisia pe masă

Duminică noaptea, Elon Musk a postat pe pagina sa de Twitter un sondaj în care îi întreabă pe urmăritorii săi dacă ar trebui să renunţe la post. În doar 8 ore de la publicarea sondajului, au votat peste 14 milioane de oameni, iar rezultatul arată că mutările lui Elon Musk de la preluarea companiei şi a platformei de socializare nu au fost pe placul utilizatorilor.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.