”Războiul a dispărut de pe Twitter”. Kievul se ridică împotriva lui Musk

Noi scântei între Elon Musk și Guvernul ucrainean. Kievul l-a acuzat pe miliardarul american pentru acoperirea de către Twitter a războiului din Ucraina, iar acest lucru se întâmplă de când șeful Tesla a preluat controlul celebrei rețele sociale, potrivit Il Giornale.

Mihail Podoliak, consilierul președintelui ucrainean, a postat pe Twitter un mesaj: ”Războiul din Ucraina a dispărut din tendințele Twitter. O reducere radicală a tweet-urilor care menționează acoperirea agresiunii ruse. Utilizatorii nu au voie să se înregistreze sau să acceseze un cont cu un număr de telefon ucrainean”.

Înaltul oficial a continuat punându-l sub semnul întrebării pe nimeni altul decât pe Elon Musk: ”Elon Musk, mă întreb dacă vom vedea vreodată Fișierele Twitter în toamna/iarna 2022”.

Presa ucraineană a raportat că Twitter va înceta să accepte abonați ai operatorilor de telefonie mobilă din Ucraina, deoarece nu mai este posibil să se aleagă prefixul ”+380” la crearea unui cont. Rețeaua de socializare ar fi închis atunci posibilitatea verificării unui cont din Ucraina și ar fi limitat crearea altora noi. Problema cu selecționarea refixului Ucrainei a fost găsită atât pentru versiunea de browser a Twitter, cât și pentru aplicația mobilă.

"War in Ukraine" disappearance from Twitter trends. Radical curtailment of tweets mentioning ru-aggression coverage. Users aren’t allowed to register or log into accounts with Ukrainian phone number. @elonmusk, I wonder if will we ever see “Twitter Files” about Fall/Winter 2022?