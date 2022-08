Element decisiv pentru alegerile prezidențiale 2024. Dragnea: Va conta foarte mult

Întrebat cine crede că vor fi candidații cu șanse la alegerile prezidențiale 2024, Liviu Dragnea a spus: „Este devreme să spun acest lucru. Eu nu îmi dau așa cu părerea, când voi avea pe ce să mă bazez, voi spune”.

El este de părere că un element decisiv privind candidații la prezidențiale 2024 va fi evoluția lumii în contextul războiului din Ucraina.

Cât despre cele două nume care se vehiculează - Laura Codruța Kovesi și Mircea Geoană, Liviu Dragnea a zis: „La ora actuală, toate sunt baloane de încercare. În plus, va conta foarte mult evoluția lumii în contextul războiului din Ucraina. Ceea ce ar avea ei azi în plan privind numele candidaților, ar putea ca anul viitor să nu mai fie valabil”.

Răspunsul integral începe la minutul 43:

În 2019, era ministrul său preferat. Acum, Liviu Dragnea și-a schimbat total părerea despre Petre Daea.

„Pentru mine, dumneata ești în continuare cel mai bun ministru din Guvern”, îi spunea Liviu Dragnea lui Petre Daea, în 2019, când îl lăuda pentru că a reabilitat vechile sisteme și îl anunța că, din acest motiv, „va avea mai mult de muncă, inclusiv la complexul de irigații Siret-Bărăgan”.

Acum, Liviu Dragnea spune că este total dezamăgit de actualul ministru al Agriculturii.

„Ce a făcut Petre Daea de când a venit în Guvern?! Am văzut doar vizite, teatru, imagini... Am înțeles teatrul ăsta și jocurile de imagine, dar am avut o secetă cruntă. Pentru sistemul de irigații, noi am lăsat bani suficienți. Au diminuat sursele pentru acest program, dar nu l-au oprit. În continuare, sursele financiare se dau cu țârâita. Pentru mine, Petre Daea este o mare dezamăgire”, a zis Liviu Dragnea la DC News.

„N-aș fi crezut că ziceți lucrul acesta. Mie mi-a făcut o imagine bună. Mie mi-a făcut și îmi face impresie bună, dar poate m-am dus eu după fentă, nu știu. Dar nu este cam repede să ne exprimăm despre activitatea lui? Abia a revenit în funcție. Vă promit: o să trag o linie, despre activitatea sa, în luna noiembrie”, a replicat jurnalistul Răzvan Dumitrescu, moderatorul emisiunii „Ce se întâmplă”.

„Nu trebuie să-mi promiteți mie. Trebuie să le promiteți celor care lucrează în agricultură și se chinuie și care nu bagă în pământ niciun zâmbet de-ale lui Daea, care nu irigă nici cu o vorbă meșteșugită de-ale lui Daea, care nu cumpără motorină cu o glumă de-ale lui Daea. Lor să le spuneți, celor care se chinuie! Știți cât este prețul la îngrășăminte? De cinci ori mai mare, s-ar putea chiar de șase ori. Pentru mine, Daea nu mai e nici măcar om, nici măcar patriot. Am avut încredere în el că este patriot, dar urmărește banii ”, a replicat Liviu Dragnea.

