Echipe de fotbal cu fete şi băieţi în Olanda. Federaţia Olandeză, decizie istorică

”Ne dorim ca femeile să găsească un loc potrivit în peisajul fotbalistic care să se bazeze pe calitățile și ambițiile lor. Echipele mixte au fost posibile până acum în Olanda doar la juniori.

Bazându-ne pe informațiile pe care le avem și pe rezultatele studiilor, nu vedem niciun motiv pentru care am rămâne la regula precedentă și, astfel, obtăm pentru egalitate și diversitate”, a declarat Jan Dirk van der Zee, un oficial al KNVB, citat de digisport.ro.

Până acum, în Olanda, fetelor le era permis să joace în echipe mixte, doar până la vârsta de 18 ani. Anul trecut, Federația Olandeză de Fotbal i-a dat undă verde lui Ellen Fokkema, o fotbalistă de 19 ani, să evolueze din sezonul viitor pentru Foarut, formație din liga a 4-a olandeză, după aceasta s-a adresat KNVB în momentul când a împlinit 18 ani și nu a mai putut juca.

Federația a analizat sezonul petrecut de Fokkema la Foarut și a ajuns la concluzia că existența echipelor mixte la nivelul ligilor inferioare este un lucru pozitiv pentru fotbalul olandez.

Tot din Olanda vine şi cel mai frumos gest al unei echipe pentru fanii săi. Ajax Amsterdam a decis topirea trofeului de campioană şi transformarea acestuia în mii de steluţe care vor fi distribuite fanilor plătitori de abonament pe stadionul Johan Cruyff.

"Am jucat acest sezon aproape în întregime fără fanii noștri. Cel puțin, fără să-i vedem în tribune. În afara acestui lucru, le-am simțit sprijinul la fiecare etapă. Pe drumul spre stadion, pe rețelele sociale sau prin intermediul telefonului.

Înainte, când spuneam: 'Titlul acesta este pentru voi', împărțeam bucuria cu ei, însă după acest an greu, vrem să ne asigurăm că suporterii noștri chiar vor simți că o parte din trofeu le aparține", a declarat Edwin van der Sar, directorul general al lui Ajax, pentru site-ul oficial al clubului.

