Gâdea: Unul dintre corespondenții Antena 3 din Ucraina fusese reținut

UPDATE: „Intrasem în emisiune, în această seară, puțin îngrijorat, pentru că unul dintre corespondenții noștri din Ucraina fusese arestat, dar acum este ok, a fost eliberat. Nu e simplu să ai oameni care se află în aceste zone de conflict și să auzi astfel de lucruri. Dar vă informăm cu orice riscuri”, a spus Mihai Gâdea.

UPDATE: Maşina corespondenţilor Antena 3 a fost percheziţionată de poliţiştii din oraşul Liov, care au descoperit o dronă, moment în care poliţiştii au crezut că jurnaliştii sunt „spioni ruşi”. „După câteva zeci de minute de audieri, timp în care colegii noştri au fost verificaţi, iar documentele lor analizate, poliţiştii din Liov au înţeles că cei doi sunt reporteri români care transmit de pe frontul din Ucraina şi i-au eliberat”, precizează Antena 3.

„În maşina noastră, poliţiştii au văzut o dronă, pe care nu am ridicat-o niciodată de când suntem aici, şi au crezut că suntem spioni, astfel că am fost reţinuţi şi duşi la sediul Poliţiei din Liov. După ce am prezentat documentele oficiale şi acreditarea, poliţiştii au înţeles cine suntem şi ne-au eliberat", a anunţat Cristi Popovici.

Informația inițială:

Conform unor surse, un jurnalist Antena 3 a fost reținut la la Lvov (Ucraina).

Armata rusă plănuia să cucerească oraşele cheie ale Ucrainei - Kiev, Harkov şi Herson - într-o "operaţiune specială" de două zile, dar blitzkrieg-ul lui Vladimir Putin a eşuat lamentabil, pentru că în cinci zile armata ucraineană a respins toate atacurile inamice asupra acestor oraşe, relatează agenţia de presă Unian, citând surse din cadrul serviciilor secrete ucrainene





Rusia nu a reuşit să-şi realizeze rapid planurile, deoarece serviciile de informaţii ruseşti i-au furnizat preşedintelui Vladimir Putin date nerealiste despre capacităţile forţelor armate ucrainene.



Federaţia Rusă cheltuieşte pentru războiul în Ucraina circa 20 de miliarde de dolari zilnic, potrivit serviciilor de informaţii ale Kievului.



Rusia a pierdut deja iniţiativa în acţiunile militare în Ucraina, a apreciat pentru Unian fostul ministru ucrainean al apărării (2019-2020) Andrei Zagarodniuk.



"Pot urma noi strategii ale inamicului, dar aceasta nu va schimba situaţia", a declarat el pentru postul de televiziune Rada.



"Este clar că forţele militare ruse nu se apropie de ale noastre în ceea ce priveşte pregătirea.Este clar că şi-au aruncat forţele pe care le-au putut aloca. Şi nu a funcţionat. Principala veste pe care am aflat-o este că le vine foarte greu, încearcă să mobilizeze Belarus, suntem informaţi. Într-adevăr, Belarus urmează să fie inclus în ofensiva generală a Rusiei", a afirmat fostul ministru ucrainean.

