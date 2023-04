După 60 de ani în enciclopedia medicală, i s-a făcut dosar penal. Prof. Lascăr nu vrea să beneficieze de prescripție: Eu aș dori să îmi demonstrez nevinovăția

Prof. Dr. Emerit. Ioan Lascăr a operat 50.000 de oameni și a consutat alte câteva sute de mii de persoane. După dezastrul de la Colectiv, Guvernul Ponta a demisionat. Din senin, s-a formulat o acuzație penală împotriva marelui profesor. Despre acest subiect ne-a vorbit chiar Ioan Lascăr.

De ce a durat procesul șase ani?

„Au fost foarte mulți martori. Au fost citați de la câteva zeci de firme care și-au adus contribuția cu echipamente care figurau în referatul de necesitate inițial. Unii spuneau că mă știau de la televizor, nu m-au cunoscut personal. Acțiunea se derulează în continuare în instanță și sunt prezent la toate ședințele. Nu este nevoie de prezența mea acolo, pentru că sunt reprezentat de avocat, dar vreau să particip. Așa cum mi-am dedicat atâția ani pentru acest proiect, vreau să văd și să aud cum se desfășoară această procedură”, a zis profesorul Ioan Lascăr.

Profesorul este lunar în instanță: „Așa fac de șase ani. Nu am lipsit la niciun termen”.

După 60 de ani în enciclopedia medicală românească, i s-a făcut dosar penal

În cazul său, acționează și prescripția, dar marele medic a zis că nu-l interesează. Nu vrea să planeze nicio urmă de îndoială după atâția zeci de ani de muncă și cercetare în medicină: „Eu aș dori să îmi demonstrez nevinovăția. Am tangențe cu lumea medicală de aproape 60 de ani, adică de când am intrat ca student la Facultatea de Medicină”.

Întrebat dacă este de părere că a fost în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit astfel încât i s-a inventat acest dosar, medicul a zis: „Probabil. Și eu am gândit în acest fel”.

Profesorul are toate bunurile sub sechestru. „Am sechestru inclusiv pe mașină. Vă dațI seama că în zece ani mașina mai valorează puțin... Am solicitat ridicarea sechestrului, dar nu mi s-a aprobat. Probabil că se așteaptă finalul judecării ”, a zis, amuzat amar, Ioan Lascăr.

VEZI ȘI: De ce prof. Ioan Lascăr nu a plecat din România. Răspunsul său spune multe despre el. În țara noastră s-a ales cu dosar penal, în timp ce alte țări și l-ar fi dorit ca medic - https://www.dcnews.ro/de-ce-prof-ioan-lascar-nu-a-plecat-din-romania-raspunsul-sau-spune-multe-despre-el-in-tara-noastra-s-a-ales-cu-dosar-penal-in-timp-ce-alte-tari-si-l-ar-fi-dorit-ca-medic_911218.html

CITEȘTE ȘI: Totul despre barocameră. Prof. Ioan Lascăr: M-aș fi așteptat măcar la o strângere de mână, nu la un dosar penal. Barocamera nu s-a instalat niciodată, iar acum e la Timișoara unde sper să fie folosită - https://www.dcnews.ro/totul-despre-barocamera-prof-ioan-lascar-m-as-fi-asteptat-macar-la-o-strangere-de-mana-nu-la-un-dosar-penal-barocamera-nu-s-a-instalat-niciodata-iar-acum-e-la-timisoara-unde-sper-sa-fie-folosita_911143.html

VEZI ȘI: Alte țări i-ar fi ridicat statuie profesorului Ioan Lascăr. Noi l-am urmărit penal. De ce? Aflați într-un interviu cu omul care a salvat 50.000 de oameni / video - https://www.dcnews.ro/in-alte-tari-i-am-fi-ridicat-statuie-profesorului-ioan-lascar-noi-l-am-urmarit-penal-de-ce-aflati-intr-un-interviu-cu-omul-care-a-salvat-50-000-de-oameni-video_911127.html

Profesorul este inițiatorul înființării și coordonatorul metodologic al Centrului de Excelentă în domeniul Microchirurgiei Experimentale, unitate de cercetare medicală care face parte din platforma de Cercetare a Academiei de Științe Medicale. Este inițiatorul și organizatorul tuturor manifestărilor educaționale, științifice și profesionale în domeniul specialitații, începând cu 2000 în România.

În calitate de președinte al Asociației Chirurgilor Plastici din România (2003-2010), a avut o preocupare permanentă de a reorganiza atât din punct de vedere profesional cât și din punct de vedere administrativ activitatea specialității – țelul final fiind acela de a ne încadra cât mai rapid în standardele europene. S-a ocupat de reorganizarea rețelei de îngrijire a bolnavilor arși grav în România, realizând și coordonând înființarea în centre importante din țară la nivelul exigențelor internaționale actuale.

Brevete:

– pentru invenția cu titlul: „Cremă biostimulatoare și cicatrizantă pentru arsuri”



– medalia de aur la a 62-a ediție a Salonului Internațional de invenții Brussels INNOVA ­ 2013 pentru invenția cu titlul “Nervous conductors made of collagen and process for preparing the same”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News