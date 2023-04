Citiți: Alte țări i-ar fi ridicat statuie profesorului Ioan Lascăr. Noi l-am urmărit penal. De ce? Aflați într-un interviu cu omul care a salvat 50.000 de oameni / video - https://www.dcnews.ro/in-alte-tari-i-am-fi-ridicat-statuie-profesorului-ioan-lascar-noi-l-am-urmarit-penal-de-ce-aflati-intr-un-interviu-cu-omul-care-a-salvat-50-000-de-oameni-video_911127.html

și Totul despre barocameră. Prof. Ioan Lascăr: M-aș fi așteptat măcar la o strângere de mână, nu la un dosar penal. Barocamera nu s-a instalat niciodată, iar acum e la Timișoara unde sper să fie folosită - https://www.dcnews.ro/totul-despre-barocamera-prof-ioan-lascar-m-as-fi-asteptat-macar-la-o-strangere-de-mana-nu-la-un-dosar-penal-barocamera-nu-s-a-instalat-niciodata-iar-acum-e-la-timisoara-unde-sper-sa-fie-folosita_911143.html

Și întrebarea firească, după ce a fost terfelit degeaba, este de ce nu a plecat din România, în contextul în care, de exemplu, Statele Unite ale Americii sau alte țări din Europa l-ar fi primit cu brațele deschise.

Răspunsul marelui profesor Ioan Lascăr a fost că își iubește țara.

„Eu sunt un pic naționalist, ca să spun așa. Îmi iubesc țara, îmi iubesc locurile natale. Îmi amintesc că, pe vremea când eram în SUA, la începutul anilor 90, discutam cu un prieten de acolo despre locurile natale. Eu sunt foarte legat de locurile natale. Colegul meu mi-a zis că nu înțelege chestiunea cu locurile natale în sensul că el își schimbase, în copilărie, de zece ori, domiciliul. Spunea că nu se simte legat de niciun loc anume din SUA”, a zis Prof. Dr. Emerit. Ioan Lascăr la DC News și DC News TV.

Bogdan Chirieac i-a spus: „Da, dar acum erați în Los Angeles, erați pe Coasta de Azur, erați la Nisa, la secțiile de acolo de chirurgie plastică, microchirurgie de tot felul”.

Replica marelui profesor a fost: „Dar și România are nevoie de astfel de specialitate și m-am străduit să o fac la același standard precum în alte țări”.

„Păi poate îl lăsați pe procurorul de caz să opereze... dacă e...”, a conchis Bogdan Chirieac.

Profesorul este inițiatorul înființării și coordonatorul metodologic al Centrului de Excelentă în domeniul Microchirurgiei Experimentale, unitate de cercetare medicală care face parte din platforma de Cercetare a Academiei de Științe Medicale. Este inițiatorul și organizatorul tuturor manifestărilor educaționale, științifice și profesionale în domeniul specialitații, începând cu 2000 în România.

În calitate de președinte al Asociației Chirurgilor Plastici din România (2003-2010), a avut o preocupare permanentă de a reorganiza atât din punct de vedere profesional cât și din punct de vedere administrativ activitatea specialității – țelul final fiind acela de a ne încadra cât mai rapid în standardele europene. S-a ocupat de reorganizarea rețelei de îngrijire a bolnavilor arși grav în România, realizând și coordonând înființarea în centre importante din țară la nivelul exigențelor internaționale actuale.

Brevete:

– pentru invenția cu titlul: „Cremă biostimulatoare și cicatrizantă pentru arsuri”



– medalia de aur la a 62-a ediție a Salonului Internațional de invenții Brussels INNOVA ­ 2013 pentru invenția cu titlul “Nervous conductors made of collagen and process for preparing the same”

Diplome:

Doctor ’’Honoris Causa” – Universitatea Ovidius Constanța 2006;

Ordinul Meritul Sanitar în gradul de Mare Ofițer cu însemn pentru civili 2004;

Diplomă de excelență acordată de ARACIS privind perfecționarea calitații învățământului superior, în calitate de Președinte al Comisiei de Științe Medicale 2009;

Diplomă de excelență acordată de Asociația Medicală Română – 2009;

Diplomă pentru ’’Daruire în slujba sănătății ” acordată de Gala Sănătatea TV – 2008;

Diplomă de excelență acordată de Asociația Jurnaliștilor din Domeniul Medical sub înaltul Patronaj al Universitații de Medicină și Farmacie ’’Iuliu Hațieganu’’- 2005;

Diplomă de excelență acordată de Confederația Națională a Femeilor pentru merite deosebite în ocrotirea sănătății și educției sanitare – 2005;

Diplomă de excelență acordată de Universitatea Constanța pentru sprijinul acordat dezvoltării Facultății de Medicină Constanța – 2005;

Diplomă de excelență acordată de Academia Oamenilor de Știință din România – 2004.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News