Data actualizării: 14:58 09 Noi 2025 | Data publicării: 14:23 09 Noi 2025

Două produse de la Auchan, retrase de urgență. Risc de contaminare cu particule metalice și de cauciuc - FOTO
Autor: Andrei Itu

retailer-cucereste-europa_60462800 Foto: Freepik
 

Două produse alimentare comercializate în magazinele Auchan din România au un risc de contaminare cu particule metalice și de cauciuc.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de urgență a două produse alimentare găsite pe rafturile magazinelor Auchan din țară, respectiv un amestec pentru borș și o supă instant. Motivul este că ar putea conține particule metalice și de cauciuc.

Care sunt produsele retrase de urgență 

Este vorba despre „Delikat Borș Legume 165G” și „Knorr Cup a Soup Pui cu Tăiței 12g”.

FOTO

Sursă foto - ANSVSA

ANSVSA anunță persoanele care au achiziționat aceste produse să nu le consume, ci să le returneze din magazinul de unde le-au cumpărat.

Posibile particule metalice și de cauciuc - motivul retragerii

Stimați clienți, Unilever și Auchan efectuează rechemarea produselor: Delikat Borș Legume 165G și Knorr Cup a Soup Pui cu Tăiței 12g. 

Persoanele care au achiziționat acest produs sunt rugate să nu îl consume, ci să îl returneze la Serviciul Clienți din magazinul Auchan de unde l-au cumpărat. Vor primi înapoi contravaloarea produsului. Prezentarea bonului fiscal nu este necesară”, subliniază Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Citește și - EXCLUSIV - Bomba dată de ANSVSA la experimentul surpriză cu laptele și produsele lactate bio „false” vândute în marile magazine

