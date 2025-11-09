Două produse de la Auchan, retrase de urgență. Risc de contaminare cu particule metalice și de cauciuc - FOTO

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de urgență a două produse alimentare găsite pe rafturile magazinelor Auchan din țară, respectiv un amestec pentru borș și o supă instant. Motivul este că ar putea conține particule metalice și de cauciuc.

Care sunt produsele retrase de urgență

Este vorba despre „Delikat Borș Legume 165G” și „Knorr Cup a Soup Pui cu Tăiței 12g”.

ANSVSA anunță persoanele care au achiziționat aceste produse să nu le consume, ci să le returneze din magazinul de unde le-au cumpărat.

Posibile particule metalice și de cauciuc - motivul retragerii

„Stimați clienți, Unilever și Auchan efectuează rechemarea produselor: Delikat Borș Legume 165G și Knorr Cup a Soup Pui cu Tăiței 12g.

Persoanele care au achiziționat acest produs sunt rugate să nu îl consume, ci să îl returneze la Serviciul Clienți din magazinul Auchan de unde l-au cumpărat. Vor primi înapoi contravaloarea produsului. Prezentarea bonului fiscal nu este necesară”, subliniază Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

