Dosar de corupție la Parlamentul European pentru o scrisoare semnată de opt deputați. Printre ei, trei români

Autoritățile analizează dacă gigantul tehnologic chinez Huawei a făcut plăți ilegale pentru o scrisoare care îi apăra interesele în 2021, transmite politico.

Procurorii belgieni investighează dacă Huawei a efectuat plăți ilegale pentru redactarea unei scrisori deschise, semnată de opt parlamentari europeni, care apăra interesele gigantului tehnologic chinez, conform unor documente judiciare consultate de Politico.

Luna aceasta, autoritățile belgiene au percheziționat 21 de locuințe în cadrul unei anchete tot mai ample privind „corupția activă în Parlamentul European” care „a favorizat Huawei.” Ancheta vizează „cadouri excesive” sau „remunerații pentru adoptarea unor poziții politice” desfășurate „din 2021 până în prezent,” au precizat procurorii.

Într-un al doilea mare test de responsabilitate pentru PE, după scandalul Qatargate din 2022, patru persoane au fost acuzate de corupție și constituirea unui grup infracțional, iar una de spălare de bani, a anunțat săptămâna trecută Parchetul belgian.

O scrisoare suspectă

Potrivit unui mandat de arestare consultat de Politico și raportat inițial de cotidianul italian La Repubblica, o parte esențială a anchetei se axează pe o scrisoare trimisă în februarie 2021 de opt europarlamentari către trei comisari europeni, în care se argumenta că tensiunile geopolitice nu ar trebui să împiedice dezvoltarea echipamentelor 5G în Europa.

Deși scrisoarea nu menționează în mod explicit Huawei, aceasta este percepută ca fiind în favoarea companiei chineze, deoarece a fost redactată într-un moment în care mai multe guverne europene adoptau măsuri pentru a limita utilizarea echipamentelor chinezești în rețelele de telecomunicații, invocând riscuri de spionaj, supraveghere și dependență economică.

Europarlamentarul italian conservator Fulvio Martusciello, unul dintre semnatari, a postat scrisoarea pe platforma X (fostă Twitter) pe 15 februarie 2021, dar ulterior a șters-o. Atât fostul său consilier parlamentar, cât și asistenta sa au fost arestați în legătură cu ancheta privind Huawei, potrivit avocaților lor. Contractul asistentei a fost suspendat.

Între 1.500 și 15.000 de euro pentru semnatarii scrisorii

Mandatul de arestare al asistentei lui Martusciello include detalii din partea procurorilor belgieni care expun esența cazului: ea și fostul consilier ar fi intermediat plăți pentru scrisoare, denumită în documente „scrisoarea 5G.”

Conform judecătorului de investigație penală care conduce ancheta, „s-a oferit o sumă de 15.000 € autorului scrisorii 5G, iar fiecărui co-semnatar i s-a oferit 1.500 €.”

„Această tranzacție sau propunere de tranzacție ar fi fost aprobată de directorii chinezi ai HUAWEI, în special de ... [numele] directorului biroului din Bruxelles”, se mai precizează în document. Directorul este identificat doar ca Abraham L.

În ceea ce privește plățile suspecte, documentul detaliază modul în care fostul consilier ar fi facilitat plățile prin facturi pentru „servicii de consultanță și cheltuieli de campanie,” în sumele de 18.450 € și 27.500 €.

„Dacă faptele se confirmă, aceste sume ar reprezenta presupusa compensație pentru scrisoarea menționată, redactată de opt europarlamentari și adresată celor trei comisari europeni în favoarea Huawei”, se arată în document. „Ancheta a scos la iveală circuitul financiar al plăților, demonstrând procesul corupt.”

Seria transferurilor bancare arată că fostul consilier i-a transferat 6.700 € lui Martusciello, 1.000 € asistentei sale și 14.800 € unui alt asistent parlamentar. Alte conturi care au primit plăți rămân neidentificate.

Întrebat de Politico, Parchetul belgian a refuzat să comenteze ancheta în desfășurare. Totodată, nici Martusciello nu a răspuns solicitărilor Politico referitoare la transferurile bancare.

Solicitat să comenteze implicarea lui Abraham L. într-o schemă de mituire, Huawei nu a oferit un răspuns. Într-o declarație anterioară, un purtător de cuvânt al companiei a afirmat: „Huawei ia aceste acuzații în serios și va comunica urgent cu ancheta pentru a înțelege mai bine situația. Huawei are o politică de toleranță zero față de corupție și respectă toate legile și reglementările aplicabile.”

Arestări și acuzații

Actuala asistentă actuală a lui Martusciello a fost arestată săptămâna trecută în Italia în cadrul anchetei.

„Ea nu era implicată în activitățile politice ale lui Martusciello, ci se ocupa doar de logistică”, a declarat avocatul său, Antimo Giaccio, pentru Politico.

Fostul consilier parlamentar al lui Martusciello, care a lucrat pentru acesta între 2015 și 2019, a fost arestat joi la Paris. Avocatul său, Benoît Martinez, a declarat: „Clientul meu intenționează să coopereze pe deplin cu autoritățile belgiene. El neagă orice implicare în acuzațiile care i se aduc.”

Serviciile secrete belgiene au depus un raport declasificat care a declanșat ancheta, în care se precizează că fostul consilier ar fi fost implicat în redactarea scrisorii din 2021 împreună cu un lobbyist Huawei identificat doar ca Valerio O.

Anchetatorii susțin că plățile ar putea fi legate și de amendamente legislative favorabile Huawei, propuse de Martusciello în aceeași lună în care a fost promovată scrisoarea.

Martusciello a declarat pentru Le Soir că nu a primit nimic de la Huawei: „Nu am fost niciodată în China, nu am fost la stadion, nu am primit niciun telefon sau alt cadou.”

Europarlamentarii care se delimitează de scrisoare

Nu este clar dacă vreunul dintre ceilalți semnatari ai scrisorii din 2021 este vizat de anchetă, dar mai mulți dintre ei încearcă acum să se delimiteze de document.

Cei care au răspuns solicitărilor Politico au declarat că nu au fost contactați de autorități.

Eurodeputatul român Cristian-Silviu Bușoi a spus: „Nu îmi amintesc să fi dat consimțământul pentru semnare.”, în timp ce Daniel Buda a spus: „Semnătura mea a fost dată de echipa mea.” Tudor Ciuhodaru este al treilea eurodeputat român vizat de anchetă.

„Nu aș fi semnat dacă știam că este legată de Huawei.”, a spus Herbert Dorfman.

„Nu îmi amintesc cum mi s-a cerut semnătura.”, a declarat Aldo Patriciello.

„Nu am semnat nicio scrisoare de acest fel”, a spus și Giuseppe Ferrandino.

Într-o scrisoare adresată președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, 28 de europarlamentari au cerut suspendarea oricărui parlamentar suspectat de implicare în scandal.

