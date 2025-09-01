Donald Trump rupe tăcerea după zvonurile despre „moartea” sa

În ultimele zile, zvonurile despre starea de sănătate a președintelui american Donald Trump au luat amploare pe rețelele de socializare, provocând îngrijorare atât în rândul publicului, cât și al analiștilor politici. În centrul speculațiilor s-au aflat imagini cu echimoze pe mâna liderului de la Casa Albă, o agendă oficială goală în weekend și lipsa acestuia de la evenimentele publice.

În fața acestor controverse, Trump a intervenit personal pentru a liniști opinia publică. Pe platforma sa, Truth Social, președintele a scris că „Nu m-am simțit niciodată mai bine în toată viața mea”. În aceeași postare, el subliniază că „În plus, DC este o zonă fără criminalitate”.

Îngrijorările legate de sănătatea lui Trump au apărut după ce imaginile au arătat echimoze pe mâinile sale, iar Casa Albă a oferit explicații ironice, menționând că acestea ar fi cauzate de strângeri de mână frecvente. Cu toate acestea, declarațiile vicepreședintelui american, J.D. Vance, au adăugat un element de ambiguitate, ridicând noi semne de întrebare în rândul opiniei publice.

„Este ultimul care telefonează seara, primul care se trezește și primul care dă telefoane dimineața. Cu siguranță, se întâmplă tragedii teribile. Dar sunt convins că președintele Statelor Unite este în plină formă, că-și va termina mandatul și va realiza lucruri mărețe pentru poporul american”, a declarat Vance într-un interviu acordat publicației USA Today. Vicepreședintele a continuat, subliniind că „Dacă, să ne ferească Dumnezeu, se întâmplă o tragedie, nu-mi pot imagina o formare practică mai bună decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile”.

Declarația lui Vance survine în contextul în care purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat pe 16 iulie că președintele suferă de o „insuficiență venoasă cronică”, o explicație medicală pentru aspectul echimozelor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News