Donald Trump, nouă răbufnire la adresa NATO: SUA își vor aminti!

Președintele american Donald Trump a avertizat Marea Britanie și Franța că „SUA nu va mai fi acolo să le ajute”, exprimându-și supărarea față de refuzul aliaților NATO de a se alătura acțiunilor militare împotriva Iranului, scrie CNBC.

Într-o nouă postare pe Truth Social, Trump a spus că „Franța nu va permite avioanelor care se îndreptau spre Israel, încărcate cu provizii militare, să zboare deasupra teritoriului francez”.

„Franța a fost FOARTE NEAJUTĂTOARE în ceea ce privește "Măcelarul din Iran", care a fost eliminat cu succes! SUA ÎȘI VOR AMINTI!!!”, a scris Trump marți.

Donald Trump e la fel de supărat și pe Marea Britanie

Într-o altă postare, președintele a criticat în mod special Regatul Unit.

„Tuturor acelor țări care nu pot obține combustibil pentru avioane din cauza Strâmtorii Ormuz, cum ar fi Regatul Unit, care a refuzat să se implice în decapitarea Iranului, am o sugestie pentru voi: Numărul 1, cumpărați de la SUA, avem destul, și Numărul 2, adunați-vă curaj, mergeți în Strâmtoare și pur și simplu LUAȚI-L”, a mai scris Trump.

„Va trebui să începeți să învățați cum să luptați pentru voi înșivă, SUA nu vor mai fi acolo să vă ajute, așa cum voi nu ați fost acolo pentru noi. Iranul a fost, practic, decimat. Partea grea a trecut. Mergeți să vă luați propriul petrol!”, a concluzionat el.

Strâmtoarea Ormuz, mărul discordiei

Pasajul maritim a fost aproape complet închis de Iran de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie, oprind efectiv transportul de petrol și gaze din Golf prin strâmtoare. Totodată, mai multe petroliere care încercau să navigheze prin strâmtoare au fost atacate. Ulterior, Trump a început să critice dur NATO pentru reticența sa de a ajuta SUA împotriva Iranului, declarând reporterilor săptămâna trecută că alianța militară „face o greșeală foarte prostească”.

„Am spus mult timp asta, știți, mă întreb dacă NATO va fi vreodată acolo pentru noi. Deci... acesta a fost un test important, pentru că nu avem nevoie de ei, dar ar fi trebuit să fie acolo”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval.

Tot mai multe semne de escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu

Nevoit să se descurce singur cu Israelul deocamdată, Trump a oscilat între poziții conciliante și escaladarea războiului, indicând un posibil acord de pace cu Teheranul, în timp ce amenință Republica Islamică cu atacuri mai intense.

Luni, Trump a amenințat că va extinde atacurile asupra infrastructurii energetice civile a Iranului, inclusiv asupra uzinelor de desalinizare a apei, dacă Teheranul nu reușește să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. La rândul său, Teheranul continuă să-și demonstreze capacitatea de a domina și de a deraia traficul maritim din strâmtoare, lovind un petrolier kuweitian complet încărcat în zona de ancoraj a portului Dubai marți dimineață.





