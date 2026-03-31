€ 5.0988
|
$ 4.4463
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0988
|
$ 4.4463
 
DCNews Stiri Donald Trump, nouă răbufnire la adresa NATO: SUA își vor aminti!
Data actualizării: 18:02 31 Mar 2026 | Data publicării: 16:52 31 Mar 2026

Donald Trump, nouă răbufnire la adresa NATO: SUA își vor aminti!
Autor: Doinița Manic

imagine cu președintele american Donald Trump și drapelul american Președintele american Donald Trump a criticat din nou Franța și Marea Britanie. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump își critică din nou aliații NATO, în mesaje publicate pe Social Truth.

Președintele american Donald Trump a avertizat Marea Britanie și Franța că „SUA nu va mai fi acolo să le ajute”, exprimându-și supărarea față de refuzul aliaților NATO de a se alătura acțiunilor militare împotriva Iranului, scrie CNBC.

Într-o nouă postare pe Truth Social, Trump a spus că „Franța nu va permite avioanelor care se îndreptau spre Israel, încărcate cu provizii militare, să zboare deasupra teritoriului francez”.

„Franța a fost FOARTE NEAJUTĂTOARE în ceea ce privește "Măcelarul din Iran", care a fost eliminat cu succes! SUA ÎȘI VOR AMINTI!!!”, a scris Trump marți.

VEZI ȘI: De ce repetă Donald Trump aceeași frază în postări. Explicația unui psiholog despre strategia din spatele mesajelor

Donald Trump e la fel de supărat și pe Marea Britanie

Într-o altă postare, președintele a criticat în mod special Regatul Unit.

„Tuturor acelor țări care nu pot obține combustibil pentru avioane din cauza Strâmtorii Ormuz, cum ar fi Regatul Unit, care a refuzat să se implice în decapitarea Iranului, am o sugestie pentru voi: Numărul 1, cumpărați de la SUA, avem destul, și Numărul 2, adunați-vă curaj, mergeți în Strâmtoare și pur și simplu LUAȚI-L”, a mai scris Trump.

„Va trebui să începeți să învățați cum să luptați pentru voi înșivă, SUA nu vor mai fi acolo să vă ajute, așa cum voi nu ați fost acolo pentru noi. Iranul a fost, practic, decimat. Partea grea a trecut. Mergeți să vă luați propriul petrol!”, a concluzionat el.

Strâmtoarea Ormuz, mărul discordiei

Pasajul maritim a fost aproape complet închis de Iran de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie, oprind efectiv transportul de petrol și gaze din Golf prin strâmtoare. Totodată, mai multe petroliere care încercau să navigheze prin strâmtoare au fost atacate. Ulterior, Trump a început să critice dur NATO pentru reticența sa de a ajuta SUA împotriva Iranului, declarând reporterilor săptămâna trecută că alianța militară „face o greșeală foarte prostească”.

„Am spus mult timp asta, știți, mă întreb dacă NATO va fi vreodată acolo pentru noi. Deci... acesta a fost un test important, pentru că nu avem nevoie de ei, dar ar fi trebuit să fie acolo”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval.

Tot mai multe semne de escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu

Nevoit să se descurce singur cu Israelul deocamdată, Trump a oscilat între poziții conciliante și escaladarea războiului, indicând un posibil acord de pace cu Teheranul, în timp ce amenință Republica Islamică cu atacuri mai intense.

Luni, Trump a amenințat că va extinde atacurile asupra infrastructurii energetice civile a Iranului, inclusiv asupra uzinelor de desalinizare a apei, dacă Teheranul nu reușește să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. La rândul său, Teheranul continuă să-și demonstreze capacitatea de a domina și de a deraia traficul maritim din strâmtoare, lovind un petrolier kuweitian complet încărcat în zona de ancoraj a portului Dubai marți dimineață.

 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

IOAN MOLDOVAN   •   31 Martie 2026   •   17:58

"ameninteaza"? Nu citeste nimeni articolele inainte de publicare?

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Două comune din România, scose la lumină de infrastructură. Prețurile au explodat, se mută familii din toată țara
Publicat acum 20 minute
Trei state NATO semnalează activități suspecte cu drone la granița cu Rusia
Publicat acum 34 minute
Femeie mușcată de un lup de față, lângă un magazin IKEA. Încerca să-l ghideze, fiind dezorientat
Publicat acum 34 minute
Tânără moartă după ce a căzut de la etajul 5 în Câmpulung Moldovenesc
Publicat acum 44 minute
Efectele negative ale intervențiilor statului în piața energiei. Daniela Bărăban (ACUE) avertizează: Datorii de miliarde de lei și blocaje în sector
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 19 ore si 27 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 5 ore si 44 minute
Marco Rubio, cea mai proastă veste pentru Occident. Bogdan Chirieac: Ar fi finalul NATO. Nu ne așteptam la așa ceva
Publicat acum 10 ore si 23 minute
Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Publicat acum 10 ore si 47 minute
Teo Trandafir: „L-am sunat pe Mircea Badea. A fost șocul vieții mele. De aceea, astăzi dorm ca vampirii”
Publicat acum 11 ore si 16 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 32: Șeful Pentagonului spune că următoarele zile vor fi decisive
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close