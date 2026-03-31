€ 5.0989
|
$ 4.4354
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4354
 
Volodimir Zelenski se oferă să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz: Noi am spart blocada rusă în Marea Neagră
Data publicării: 09:13 31 Mar 2026

Volodimir Zelenski se oferă să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz: Noi am spart blocada rusă în Marea Neagră
Autor: Ioan-Radu Gava

volodimir-zelenski_08756700 Sursa foto: Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski își oferă sprijinul în războiul din Orientul Mijlociu, pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz.

Succesul Ucrainei în ruperea blocadei Rusiei la Marea Neagră i-a conferit o expertiză vitală pentru a ajuta la redeschiderea Strâmtorii Hormuz, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski, scrie Politico.

„Am ridicat această problemă, deoarece este una dureroasă și urgentă - după cum putem vedea cu toții, pentru întreaga lume. Există o criză energetică. Ei știu că se pot baza pe expertiza noastră în acest domeniu și am discutat-o ​​în detaliu”, a declarat Volodimir Zelenski jurnaliștilor în timpul unei conversații de grup WhatsApp luni, răspunzând la o întrebare din partea Politico.

„Am împărtășit experiența noastră cu coridorul Mării Negre și modul în care funcționează. Ei înțeleg că Forțele noastre Armate au fost extrem de eficiente în deblocarea coridorului Mării Negre”, a adăugat Zelenski.

CITEȘTE ȘI                -               Zelenski a primit informații privind implicarea Rusiei în războiul din Orientul Mijlociu

Experiența Ucrainei în războiul contra Rusiei, utilă țărilor din Orientul Mijlociu

În timpul recentei sale călătorii în Orientul Mijlociu, unde Ucraina a încheiat mai multe acorduri de apărare pe termen lung, Zelenski a precizat clar că nu dorește doar să vândă arme ucrainene.

În schimb, Kievul își promovează expertiza aprofundată în apărare ca fiind ceva foarte util în Strâmtoarea Ormuz, un pasaj cheie pentru o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și GNL, care este blocată de Iran ca represalii pentru atacurile SUA și Israelului.

Președintele SUA, Donald Trump, cere Iranului să redeschidă strâmtoarea. Peste 20 de națiuni au fost de acord să sprijine eforturile conduse de SUA de deblocare a strâmtorii, dar nu sunt dornice să se implice într-un război armat cu Iranul.

Ucraina susține că există o altă cale: Noi am spart blocada rusă în Marea Neagră

Se laudă modul în care a gestionat situația cu Rusia în Marea Neagră, unde în 2023 Rusia a blocat exporturile de cereale ale Ucrainei, creând o criză alimentară globală. Cu toate acestea, Ucraina a reușit să scufunde o mare parte din flota rusească de la Marea Neagră și a alungat navele rămase departe de apele sale teritoriale.

Deși cele trei porturi ucrainene din regiunea Odesa sunt încă supuse atacurilor rusești cu rachete și drone, acestea sunt vizitate de aproximativ 200 de nave de marfă pe lună, a declarat Andrii Klymenko, șeful grupului de monitorizare a situației din regiunea Mării Negre din cadrul Institutului pentru Studii Strategice ale Mării Negre.

„Ucraina a reușit să creeze un sistem complex de protecție a navelor de marfă împotriva tuturor tipurilor de amenințări pe ruta maritimă din apele teritoriale ale României până în regiunea Odesa”, a spus Klymenko.

„Eu îl numesc tunel”, a adăugat el.

Ucraina nu a intrat în detalii despre strategia sa, dar sistemul include apărarea împotriva atacurilor aeriene, protecția împotriva minelor marine și activitatea comună a artileriei de coastă, a forțelor aeriene și a altor unități, a spus Klymenko.

Un factor crucial au fost dronele maritime folosite împotriva flotei rusești.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

volodimir zelenski
strâmtoarea Ormuz
razboi
iran
război Orientul Mijlociu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close