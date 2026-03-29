Zelenski a primit informații privind implicarea Rusiei în războiul din Orientul Mijlociu

„În această dimineață, am fost informat că instalațiile militare americane din Orientul Mijlociu și regiunea Golfului au fost fotografiate de sateliți ruși în interesul Iranului”, a scris Volodimir Zelenski într-o postare pe X, citat de Politico.

„Pe 25 martie, au făcut fotografii cu Baza Aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită”, a mai precizat președintele ucrainean

Baza Prince Sultan a fost atacată de Iran sâmbătă dimineață cu rachete balistice și drone, rănind cel puțin 15 soldați americani, potrivit relatărilor din mass-media. Baza - o instalație comună saudită-americană la aproximativ 96 de kilometri de Riyadh - fusese deja vizată de două ori la începutul săptămânii.

Moscova a făcut, de asemenea, fotografii din satelit ale unei instalații militare comune SUA-Marea Britanie din Oceanul Indian, precum și ale Aeroportului Internațional din Kuweit și ale unor părți din infrastructura câmpului petrolier Greater Burgan, a scris Zelenski, citând o actualizare zilnică a informațiilor. Rusia a distribuit, de asemenea, imagini ale mai multor baze și câmpuri petroliere din Turcia și Qatar, a adăugat el.

Kremlinul a negat că ar fi distribuit informații.

Și UE a acuzat Rusia că furnizează informații Iranului

Acuzațiile lui Zelenski sunt similare cu cele ale diplomatei de rang înalt a UE, Kaja Kallas, care săptămâna trecută a acuzat Rusia că a furnizat Iranului informații care au ajutat Teheranul să vizeze activele militare americane din Orientul Mijlociu. Sprijinul Rusiei pentru Iran arată de ce Europa trebuie să mențină presiunea asupra Kremlinului în ceea ce privește războiul din Ucraina, a spus Kallas.

SUA au trimis mii de soldați suplimentari în Orientul Mijlociu, au anunțat oficialii sâmbătă, inclusiv sosirea în regiune a USS Tripoli cu aproximativ 2.500 de pușcași marini americani. Comandamentul Central al SUA a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că nava de asalt amfibie servește drept navă amiral pentru un grup naval care include și avioane de transport și de luptă, precum și resurse de asalt amfibiu și tactic.

Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran, a relatat duminică Washington Post. În timp ce secretarul de stat american Marco Rubio a declarat reporterilor vineri că „nu va fi un conflict prelungit”, Wall Street Journal și Axios au relatat că administrația Trump are în vedere desfășurarea a încă 10.000 de soldați în Orientul Mijlociu.