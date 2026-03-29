DCNews Stiri Zelenski a primit informații privind implicarea Rusiei în războiul din Orientul Mijlociu
Data publicării: 17:25 29 Mar 2026

Zelenski a primit informații privind implicarea Rusiei în războiul din Orientul Mijlociu
Autor: Ioan-Radu Gava

volodimir zelenski in masina Foto: Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că ajută Teheranul să vizeze activele militare americane din Orientul Mijlociu.

„În această dimineață, am fost informat că instalațiile militare americane din Orientul Mijlociu și regiunea Golfului au fost fotografiate de sateliți ruși în interesul Iranului”, a scris Volodimir Zelenski într-o postare pe X, citat de Politico.

„Pe 25 martie, au făcut fotografii cu Baza Aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită”, a mai precizat președintele ucrainean

Baza Prince Sultan a fost atacată de Iran sâmbătă dimineață cu rachete balistice și drone, rănind cel puțin 15 soldați americani, potrivit relatărilor din mass-media. Baza - o instalație comună saudită-americană la aproximativ 96 de kilometri de Riyadh - fusese deja vizată de două ori la începutul săptămânii.

Moscova a făcut, de asemenea, fotografii din satelit ale unei instalații militare comune SUA-Marea Britanie din Oceanul Indian, precum și ale Aeroportului Internațional din Kuweit și ale unor părți din infrastructura câmpului petrolier Greater Burgan, a scris Zelenski, citând o actualizare zilnică a informațiilor. Rusia a distribuit, de asemenea, imagini ale mai multor baze și câmpuri petroliere din Turcia și Qatar, a adăugat el.

Kremlinul a negat că ar fi distribuit informații.

CITEȘTE ȘI                -               După Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, Qatarul semnează un acord cu Ucraina privind combaterea rachetelor și dronelor

Și UE a acuzat Rusia că furnizează informații Iranului

Acuzațiile lui Zelenski sunt similare cu cele ale diplomatei de rang înalt a UE, Kaja Kallas, care săptămâna trecută a acuzat Rusia că a furnizat Iranului informații care au ajutat Teheranul să vizeze activele militare americane din Orientul Mijlociu. Sprijinul Rusiei pentru Iran arată de ce Europa trebuie să mențină presiunea asupra Kremlinului în ceea ce privește războiul din Ucraina, a spus Kallas.

SUA au trimis mii de soldați suplimentari în Orientul Mijlociu, au anunțat oficialii sâmbătă, inclusiv sosirea în regiune a USS Tripoli cu aproximativ 2.500 de pușcași marini americani. Comandamentul Central al SUA a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că nava de asalt amfibie servește drept navă amiral pentru un grup naval care include și avioane de transport și de luptă, precum și resurse de asalt amfibiu și tactic.

Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran, a relatat duminică Washington Post. În timp ce secretarul de stat american Marco Rubio a declarat reporterilor vineri că „nu va fi un conflict prelungit”, Wall Street Journal și Axios au relatat că administrația Trump are în vedere desfășurarea a încă 10.000 de soldați în Orientul Mijlociu.

Cele mai noi știri
Publicat acum 46 minute
Plătești pensie alimentară? De la conflict la protocol, metoda care schimbă relația după divorț
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 30 martie - 5 aprilie 2026
Publicat acum 1 ora si 16 minute
2DAY AMBASSADOR, ediția a 17-a – Diplomația viitorului: tehnologie, inteligență artificială și leadership global
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Zelenski a primit informații privind implicarea Rusiei în războiul din Orientul Mijlociu
Publicat acum 1 ora si 37 minute
PSD pune piciorul în prag: Schimbare de premier sau ieșire de la guvernare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 20 minute
Singura țară din lume care nu e afectată de criza la pompă după ce a pariat pe cartea câștigătoare. Ce este etanolul, înlocuitorul benzinei
Publicat acum 9 ore si 39 minute
Horoscop 29 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 7 minute
Mircea Lucescu a suferit un preinfarct (Surse DC News). Starea de sănătate a selecționerului României
Publicat acum 6 ore si 59 minute
Mașinațiunea lui Viktor. Cum poate rămâne Orban la putere în Ungaria chiar dacă pierde alegerile, scenariul spre care ne îndreptăm
Publicat acum 11 ore si 18 minute
BANCUL ZILEI: Cerere de mărire a salariului
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close