€ 5.0991
|
$ 4.4276
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0991
|
$ 4.4276
 
DCNews Stiri După Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, Qatarul semnează un acord cu Ucraina privind combaterea rachetelor și dronelor
Data actualizării: 17:46 28 Mar 2026 | Data publicării: 17:45 28 Mar 2026

După Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, Qatarul semnează un acord cu Ucraina privind combaterea rachetelor și dronelor
Autor: Ioan-Radu Gava

volodimir-zelenski_08756700 Sursa foto: Agerpres

Ucraina şi Qatar au semnat un acord de cooperare privind combaterea rachetelor şi a dronelor, având în vedere experiența de război a ucrainenilor în acest domeniu.

Ucraina şi Qatar au semnat sâmbătă un acord în domeniul apărării ce include o cooperare pentru combaterea ameninţărilor legate de rachete şi drone, a anunţat Ministerul Apărării qatarez, citat de AFP.

Acordul prevede o colaborare în domeniul tehnologic, dezvoltarea investiţiilor comune şi schimbul de expertiză în materie de luptă contra rachetelor şi sistemelor aeriene fără pilot, a precizat ministerul, într-un comunicat difuzat cu ocazia vizitei în Qatar a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Acorduri similare au fost încheiate de Kiev cu Arabia Saudită şi cu Emiratele Arabe Unite.

CITEȘTE ȘI              -              Războiul din Iran provoacă sumpirea unui nou produs-cheie. Va lovi direct în prețurile la alimente

Ucraina spune că deține cea mai bună apărare antidrone din lume

Aceste acorduri în domeniul apărării prevăd o cooperare pe zece ani şi o producţie comună, a anunţat preşedintele ucrainean.

Vorbim despre o cooperare pe zece ani. Am semnat deja un acord în acest sens cu Arabia Saudită, tocmai am semnat unul similar cu Qatar, tot pe zece ani, a declarat Zelenski.

În cursul acestor zece ani, suntem angajaţi în construirea de uzine în cele două ţări, cu lanţuri de producţie în Ucraina şi în aceste ţări (din Golf), a adăugat el.

Ucraina încearcă să profite de expertiza sa în materie de distrugere de drone ruseşti pentru a ajuta ţările din Golf şi a trimis experţi anti-drone în regiune, în special în Emiratele Arabe Unite şi în Arabia Saudită.

Ucraina îşi prezintă apărarea antidrone drept cea mai bună din lume. Kievul a propus schimbarea cu interceptoarele sale de drone a rachetelor apărării antiaeriene, mult mai costisitoare, pe care ţările Golfului le utilizează pentru a doborî dronele iraniene. Ucraina afirmă că are nevoie de mai multe rachete pentru a contracara loviturile aproape cotidiene cu rachete ale Rusiei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
qatar
război Orientul Mijlociu
drone
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
