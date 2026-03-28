Războiul din Iran provoacă sumpirea unui nou produs-cheie. Va lovi direct în prețurile la alimente

Experții germani avertizează că războiul din Iran a dus la o creştere de 30% - 40% a costului îngrăşămintelor minerale, ameninţând preţurile alimentelor pe plan mondial, transmite DPA.

"Preţurile îngrăşămintelor pe bază de azot pe piaţa mondială sunt în creştere, apropiindu-se de nivelul de vârf pe care le-am văzut la începutul invadării Ucrainei de către Rusia (februarie 2022)", a afirmat Philipp Spinne, director al Asociaţiei germane Raiffeisen (DRV), relatează Agerpres.

Ce se va întâmpla cu prețurile la alimente în Europa dacă războiul din Iran se prelungește

Totuşi, în Europa consumatorii încă nu sunt direct afectaţi de efectele conflictului deoarece mulţi fermieri şi-au achiziţionat deja îngrăşăminte pentru primăvară, înaintea declanşării războiului din Iran. Dar dacă conflictul se prelungeşte, costurile de producţie în Germania şi în alte ţări vor creşte probabil", a avertizat Asociaţia fermierilor din Bavaria.

În urmă cu patru ani, ameninţările la adresa siguranţei alimentare globale nu s-au materializat, parţial pentru că Rusia - un producător de vârf de îngrăşăminte - a beneficiat de pe urma invadării ţării vecine şi şi-a majorat exporturile de îngrăşăminte. De atunci Uniunea Europeană a introdus gradual majorarea tarifelor pentru îngrăşămintele pe bază de azot din Rusia.

Majorarea costului îngrăşămintelor, cauzată de preţurile ridicate ale energiei

Preţurile ridicate ale energiei duc la majorarea costului îngrăşămintelor, preţurile gazelor fiind responsabile pentru până la 90% din costurile cu producţia de amoniac şi azot, a explicat Asociaţiei industriei agrare germane. Prin urmare, dacă gazul se scumpeşte, cresc automat preţurile îngrăşămintelor. Dacă fermierii folosesc mai puţine îngrăşăminte, scade randamentul culturilor.

Deşi aproximativ o treime din comerţul global cu uree şi aproximativ 20% din cel cu amoniac trec prin Strâmtoarea Ormuz, impactul direct asupra Europei este redus până acum.

"Europa a făcut ani de zile importuri semnificative de îngrăşăminte din regiunea aflată în conflict", a informat un purtător de cuvânt al Asociaţiei agricole germane (IVA).

Totuşi, producătorii europeni de îngrăşăminte şi produse chimice vor resimţi efectele indirecte ale preţurilor mai ridicate la gaze şi la gaze naturale lichefiate (GNL). Din această cauză, IVA a cerut consolidarea producţiei interne şi tarife mai mari la îngrăşămintele pe bază de potasiu din Rusia.