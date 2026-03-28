Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 29. Cel puțin 10 militari americani, răniți într-un atac iranian. Aeroport atacat cu drone

UPDATE 7: Statele din Golf continuă să respingă atacurile

Țările din Golf continuă să intercepteze atacuri, la aproape o lună de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, transmite CNN.

Emiratele Arabe Unite: Căderea de resturi dintr-o rachetă balistică interceptată a provocat trei incendii în apropierea Zonelor Economice Khalifa din Abu Dhabi, un centru industrial între Abu Dhabi și Dubai, au declarat autoritățile. Șase persoane au fost rănite, potrivit Biroului de Presă din Abu Dhabi.

Oman: Dronele au vizat portul Salalah, a relatat astăzi Agenția de Știri din Oman. Un lucrător străin a fost rănit, iar o macara a fost avariată în incident.

Arabia Saudită: Ministerul Apărării a declarat că a interceptat și distrus o rachetă balistică lansată spre capitala Riyadh.

Bahrain: Apărarea civilă a țării a stins un incendiu într-o instalație vizată de Iran, a declarat Ministerul de Interne din Bahrain astăzi dimineață.

Kuweit: Un atac cu drone care viza Aeroportul Internațional din Kuweit a avariat sistemul radar al acestuia, a relatat Agenția de Știri din Kuweit, care a mai spus că Garda Națională a țării a doborât șase drone în ultimele 24 de ore.

UPDATE 5: Premierul pakistanez a avut o convorbire de o oră cu președintele Iranului

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a avut o convorbire de o oră cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, a declarat pentru CNN o sursă pakistaneză de rang înalt.

Convorbirea a a vut loc cu o zi înainte de o întâlnire a miniștrilor de externe ai mai multor puteri regionale, inclusiv Turcia, Egipt, Arabia Saudită și Pakistan, programată să aibă loc la Islamabad.

„În timpul vizitei, miniștrii de externe vor purta discuții aprofundate pe o serie de teme, inclusiv eforturile de dezescaladare a tensiunilor din regiune”, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe pakistanez.

UPDATE 4: Aeroportul internaţional din Kuweit, vizat de un atac cu drone

Aeroportul internaţional din Kuweit a fost vizat de un atac cu drone, care a provocat pagube importante, au anunţat sâmbătă autorităţile, transmite Agerpres, citând AFP şi Reuters.

Potrivit purtătorului de cuvânt pentru aviaţia civilă, citat de agenţia de ştiri oficială a ţării, atacul nu s-a soldat cu victime, dar sistemul radar a fost puternic avariat.

Tot sâmbătă, a fost auzită o explozie în împrejurimile aeroportului internaţional din Erbil, capitala Kurdistanului autonom din nordul Irakului, unde sunt cantonaţi consilierii americani ai coaliţiei internaţionale anti-jihadiste, informează AFP citând un jurnalist de la faţa locului.

O coloană de fum era vizibilă pe cer în împrejurimile aeroportului, potrivit unui martor. Trupele coaliţiei sunt vizate cu regularitate de atacuri ale grupurilor armate pro-Iran, comise cu drone explozive care sunt în general interceptate şi doborâte de apărarea antiaeriană.

UPDATE 3: Reuniune a miniştrilor de externe din Pakistan, Arabia Saudită, Turcia şi Egipt la Islamabad, duminică şi luni

Miniştrii de externe din Pakistan, Arabia Saudită, Egipt şi Turcia se vor reuni duminică şi luni la Islamabad pentru a discuta despre războiul din Orientul Mijlociu, a anunţat sâmbătă guvernul pakistanez, relatează Agerpres, citând AFP.

Miniştrii de externe din aceste ţări se vor reuni, la invitaţia omologului lor pakistanez Ishaq Dar, "la Islamabad pe 29 şi 30 martie" pentru a purta "discuţii aprofundate privind o serie de subiecte, inclusiv eforturi vizând reducerea tensiunilor în regiune", a anunţat Ministerul pakistanez al Afacerilor Externe într-un comunicat.

Ei urmează să aibă întâlniri cu prim-ministrul pakistanez, Shehbaz Sharif.

Ministrul turc al afacerilor externe, Hakan Fidan, a evocat de vineri posibilitatea unei astfel de reuniuni în patru.

"Iniţial, am intenţionat să desfăşurăm această reuniune în Turcia (...), între Turcia, Pakistan, Egipt şi Arabia Saudită. Totuşi, cum omologii noştri pakistanezi trebuiau să rămână în ţară, am mutat reuniunea la Islamabad. Este posibil să ne reunim în acest weekend", a declarat el pe canalul privat turc Haber.

Întrucât şi-a păstrat legăturile atât cu Iranul cât şi cu SUA, precum şi numeroase contacte cu ţările Golfului, Pakistanul a apărut în ultimele zile ca un posibil mediator în negocierile dintre cele două tabere în războiul din Orientul Mijlociu.

Chiar dacă Iranul refuză să recunoască "discuţii" cu SUA, iranienii au transmis "oficial", prin intermediul mediatorului pakistanez, un răspuns la un plan american în 15 puncte, potrivit unei surse care a dorit să-şi păstreze anonimatul citată joi de agenţia de presă iraniană Tasnim.

Emisarul american Steve Witkoff a afirmat vineri că speră că reuniuni între Iran şi Washington vor avea loc în cursul săptămânii pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

UPDATE 2: Iranul anunţă un nou atac asupra centralei sale nucleare de la Bushehr

Iranul a denunţat un nou atac asupra centralei sale nucleare de la Bushehr (sud), al treilea în zece zile, a anunţat sâmbătă Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), relatează Agerpres, citând AFP.

"Nicio pagubă asupra reactorului activ şi nicio emisie de radiaţie nu au fost semnalate, iar condiţiile centralei sunt normale", a postat AIEA pe platforma X citând responsabili iranieni.

Potrivit agenţiei iraniene Fars, lovitura a avut loc vineri, la ora 23:40 (21:10 GMT).

Singura centrală nucleară operaţională din Iran, unitatea de la Bushehr a fost deja atacată pe 17 şi 24 martie, fără a se raporta pagube.

După a doua lovitură, Rusia a anunţat evacuarea personalului său care lucra în centrala cu tehnologie rusă, intrată în serviciu la începutul anilor 2010 şi care are două reactoare.

Bushehr are o capacitate de producţie de 1.000 de megawaţi. Înainte de începutul conflictului, Rusia se pregătea să construiască două noi reactoare ale centralei.

Mai devreme în cursul zilei de vineri, Israelul a anunţat că a lovit două situri nucleare în centrul Iranului, reactorul cu apă grea de la Arak şi o uzină de tratare a uraniului în provincia Yazd.

UPDATE 1: Un mort şi mai mulţi răniţi în urma unor tiruri cu rachete din Iran

Un bărbat a fost ucis şi doi răniţi vineri seară la Tel Aviv, în Israel, potrivit serviciilor de salvare, după ce armata israeliană a anunţat tiruri cu rachete din Iran, relatează Agerpres, citând AFP.

Potrivit Magen David Adom (MDA), echivalentul israelian al Crucii Roşii, un bărbat de 52 de ani a fost ucis şi doi bărbaţi de 65 şi 50 de ani au fost răniţi la Tel Aviv, şi alte două persoane de 37 şi 21 de ani la Kuseife, în sudul ţării, de bucăţi de şrapnel.

Şeful comandamentului intern al armatei israeliene, Miki David, a declarat într-o înregistrare video publicată pe reţelele sociale că un apartament dintr-un "imobil rezidenţial" din centrul Israelul a fost lovit de o rachetă cu muniţie cu fragmentaţie, care a provocat "distrugeri considerabile".

"Apartamentul a fost lovit de o bombă cu fragmentaţie (...) care a traversat acoperişul, a traversat un etaj, apoi a explodat la etajul al doilea", a explicat el.

Bombele cu fragmentaţie explodează în plin zbor şi dispersează zeci sau sute de bombe mai mici pe o zonă întinsă. Iranul şi Israelul se acuză reciproc de utilizarea acestui tip de armă foarte periculoasă pentru populaţia civilă.

Imagini difuzate de media israeliene au arătat un dispozitiv de salvare important desfăşurat la locul impactului.

Cu puţin timp înainte, armata israeliană a avertizat pe Telegram privind tirurile cu rachete din Iran, adăugând că "sistemele de apărare" au "intrat în acţiune pentru eliminarea ameninţării". De asemenea, ea a anunţat trimiterea de echipe de căutare şi salvare spre zonele de impact, în centrul ţării.

Sirenele au răsunat la Ierusalim şi zgomote de explozii au fost auzite la Ierihon, în Cisiordania ocupată, potrivit unor jurnalişti ai AFP.

Câteva ore mai târziu, armata israeliană a anunţat o nouă salvă de rachete care se îndreaptă spre teritoriul său. Potrivit media israeliene, acest ultim atac a venit atât din Iran, cât şi din Liban, unde armata israeliană se luptă cu mişcarea pro-iraniană Hezbollah.

După decesul de vineri, serviciile de urgenţă şi autorităţile israeliene au anunţat că 18 civili au fost ucişi în Israel în urma atacurilor de la începutul războiului, în urmă cu o lună.

Știrea inițială:

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează din ce în ce mai mult. Deși mulți sperau că acest conflict se va încheia rapid, astăzi, 28 martie, intră în ziua 29 de război. Principalele informații ale dimineții sunt: