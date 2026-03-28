DCNews Stiri Internațional Rubio a anunțat când se va termina războiul din Iran și că SUA sunt chiar „înaintea graficului". Trump a botezat „accidental" Hormuzul „Strâmtoarea Trump"
Data publicării: 10:37 28 Mar 2026

Rubio a anunțat când se va termina războiul din Iran și că SUA sunt chiar „înaintea graficului”. Trump a botezat „accidental” Hormuzul „Strâmtoarea Trump”
Autor: Darius Muresan

donald trump Donald Trump

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat vineri că Washingtonul se așteaptă ca campania de bombardamente din Iran să se încheie în câteva săptămâni, nu în luni. Rubio dă asigurări că SUA își pot atinge toate obiectivele fără a folosi trupe la sol în Iran.

Marco Rubio le-a spus reporterilor, după o întâlnire cu omologii din G7, că Washingtonul este „în grafic sau chiar înaintea graficului în această operațiune și ne așteptăm să o încheiem la momentul potrivit”, scrie Times of Israel.

„Este o chestiune de săptămâni, nu de luni”, a mai precizat Marco Rubio.

El a mai spus despre Iran că „atunci când vom termina cu ei, adică în următoarele câteva săptămâni, vor fi mai slabi decât au fost în istoria recentă.”

Site-ul Axios a relatat că Rubio le-a spus omologilor din G7 că războiul, pe care SUA și Israel l-au lansat pe 28 februarie, este de așteptat să mai dureze încă două până la patru săptămâni, cu până la 14 zile mai mult decât estimarea inițială a Casei Albe.

Dar „provocarea imediată” după război va fi împiedicarea Iranului de a impune taxe asupra traficului maritim prin Strâmtoarea Hormuz, prin care trece în mod normal aproximativ o cincime din petrolul mondial, a spus Rubio.

Strâmtoarea Trump”

Tot viner Trump a spus la un eveniment în Miami că armata americană își atinge obiectivele militare în războiul împotriva Iranului.

„În această seară, suntem mai aproape ca niciodată de renașterea unui Orient Mijlociu care este, în sfârșit, liber de teroarea, agresiunea și șantajul nuclear iranian. Sub conducerea mea, America pune capăt amenințării reprezentate de acest regim radical”, a afirmat președintele SUA.

Mai apoi Trump s-a referit în glumă la Strâmtoarea Hormuz folosind un alt nume, chiar al său.

„Trebuie să deschidă Strâmtoarea Trump. Adică Hormuz”, a afirmat Trump, care a continuat sarcastic că a fost o greșeală, ca mai apoi să afirme „Nu, nu, eu nu fac astfel de accidente”.

Trump a reiterat și dezamăgirea sa față de aliații din NATO pentru că au refuzat să trimită forțe militare pentru a ajuta la securizarea Strâmtorii Hormuz, spunând că Washingtonul s-ar putea să nu-i ajute în viitor dacă vor solicita acest lucru.

