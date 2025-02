Donald Trump, declaraţii la CPAC 2025: Am cele mai mari cifre în sondaje pe care le-a avut vreodată un preşedinte republican

"Avem aici un prieten din Argentina (n.r. Javier Milei) şi un prieten din Polonia (n.r. Andrej Duda). Ridicaţi-vă în picioare, O treabă foarte bună faceţi. Suntem în capitala naţiunii, acolo unde mişcarea noastră înfloreşte, luptă, câştigă şi domină Washington ca niciodată. Nimeni nu a mai văzut aşa ceva. Fraudatorii, mincinoşii, trişorii, globaliştii şi birocraţii statului paralel sunt trimişi acasă, imigranţii ilegali sunt trimişi acasă. Drenăm mlaştina şi redăm guvernul oamenilor, pentru oameni.

Pentru ani la rând, Washington a fost controlat de un grup sinistru de marxişti radicali de stânga şi de grupuri corupte de interese care ne-au secat bogăţia, ne-au atacat libertăţile, ne-au distrus graniţele şi ne-au lăsat ţara fără nimic. Se opreşte aici. Pe 5 noiembrie ne-am ridicat împotriva forţelor corupte care distrugeau America. Le-am distrus puterea, le-am distrus încrederea. Aţi observat? Ne-am luat ţara înapoi şi cred că facem ceva bine, pentru că am cele mai mari cifre în sondaje pe care un preşedinte republican le-a avut. Am cele mai mari cifre în sondaje, 56%-57%. Avem şi un sondaj la 71%, îmi place asta. Conform YouGov, 70% dintre americani cred că facem ce trebuie şi ne ţinem promisiunile. Asta e tot ce trebuie să facem, să ne ţinem promisiunile. Am trecut prin iad împreună, dar am obţinut eliberarea SUA. Asta facem acum, eliberăm ţara. Am avut primul discurs aici, la CPAC, în urmă cu 14 ani. Şi m-am gândit că ar trebui să fac asta în continuare, am făcut-o şi am ajuns preşedinte. Asta a făcut şi Javier Milei, care face Argentina măreaţă din nou. Am tot auzit despre el, am auzit că face lucruri bune, suntem mândri de el. Suntem onoraţi să îl avem aici", a declarat Donald Trump.

Trump, încrezător pentru alegerile de la jumătatea mandatului

"Cu ajutorul celor care ne sprijină, vom forma o majoritate de durată, care va conduce politica americană generaţii întregi de acum înainte. Cred că ne vom descurca fantastic la următoarele alegeri. E o legendă urbană că cei care câştigă preşedinţia nu se descurcă bine la alegerile de la jumătatea mandatului, dar cred că vom schimba asta. Oamenii ne-au dat un mandat pentru schimbare la Washington, îl vom folosi şi vom face America măreaţă din nou. Am câştigat votul popular cu milioane de voturi diferenţă. Harta e roşie", a mai declarat acesta.

Ironii la adresa Kamalei Harris

"Biden şi Kamala ţineau ridicol de deschise graniţele noastre. Nu am mai spus de mult timp numele ăsta, Kamala. Pariez că nimeni nu îi ştie numele de familie. Nimeni nu îl ştie. Şi în campanie trebuia să zicem Kamala, e ciudat. Ziceam, cândva, că vorbesc de senatorul Harris. Nimeni nu ştia cine e până nu ziceam Kamala. Dacă ne gândim, îl băteam tare pe Joe, şi l-au schimbat. Sunt singurul care a trebuit să învingă doi oameni. De fapt, noi. Nu eu. Voi aţi învins doi oameni", a mai spus preşedintele SUA.

De ce a candidat pentru al doilea mandat

"În ultimele săptămâni, am început cea mai mare acţiune de deportare din istoria SUA, mai mare decât cea a preşedintelui Dwight D Eisenhower, un om foarte moderat, dar foarte puternic. Nu îi plăcea să vină alţii să ne ia ţara. Eu nu puteam suporta în celălalt mandat să văd oameni venind din închisori, din instituţii mentale, venind în ţara noastră. De asta am zis că voi candida din nou, iar acum nu mai avem acea problemă. Avem cea mai bună graniţă acum. Salvăm americanii, cărora le-au fost furate locurile de muncă şi cărora le-a fost distrus modul de viaţă. Vom avea din nou o ţară măreaţă, mai curând decât credeţi", a mai spus Trump.

