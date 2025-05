Doliu la Hollywood: Un celebru actor a murit la 45 de ani / Video

Este vorba despre actorul american Samuel French, cunoscut publicului larg pentru rolul său de agent FBI, sub acoperire, în filmul Killers of the Flower Moon, a murit, la vârsta de 45 de ani. El a dus o lungă luptă contra cancerului. Decesul a avut loc în Waco, Texas, scrie Daily Mail.

Samuel French sa născut pe 26 ianuarie 1980, în Clifton, Texas. El și-a început artistic în Austin, apoi la Dallas, acolo unde și-a pus bazele carierei în actorie. Samuel a atras atenția inițială prin roluri în seriale precum Texas Rising și Fear the Walking Dead, interpretându-l pe personajul ”Ben”. Apoi, a apărut în filme precum Pegasus: Pony With a Broken Wing, The Pro Bono Watchman și Blood Dried Hands, un thriller lansat în anul 2024.

Ultimul său rol și un mesaj emoționant

Ultimul rol al lui Samuel French a fost în thrillerul polițist Towpath, unde la jucat pe detectiv Bernard Crooke. ”Samuel a fost un prieten drag și un actor extraordinar. Fără el, Towpath nu ar fi existat. Avea o intensitate rar întâlnită, care sa văzut în fiecare cadru. Sa dăruit complet artei sale, cu un foc interior neînfricat și viu. Sunt profund întristat că nu a apucat să vadă filmul final. iubea nespus ”, este omagiul emoționant al regizorului filmului, Paul Sinacore.

Samuel French a fost un actor originar din Texas, SUA, cunoscut pentru interpretari intense, pline de emoție. A devenit cunoscut mai ales prin rolul CJ Robinson din filmul Killers of the Flower Moon, regizat de Martin Scorsese.

Dincolo de platourile de filmare, Samuel era și o tată devotată. Vorbea des, cu multă dragoste despre fiica sa, care ia fost o sursă de inspirație.

