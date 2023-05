Distracție, de 1 Mai, la mare. Jessie Baneș: Am văzut un artist în chiloți, pe scenă, unde tinerii sărbătoreau Ziua Muncii. Dacă am ajuns să plătim să vedem astfel de concerte...

"Am văzut ce a fost la mare de 1 Mai... Nebunie, toți tinerii s-au strâns. Am căutat să văd ce au făcut pe acolo artiștii, cum s-au desfășurat și am văzut un artist - nu știu cum îl cheamă, că nu ascult muzica lui - venit de undeva din America. El era în chiloți, pe scenă, de 1 Mai, unde tinerii sărbătoreau Ziua Muncii. Adică am rămas așa.... Pe scenă, așa o apariție, cântând în chiloți... Adică mi se pare că deja s-a ajuns prea departe. Ar trebui să încercăm să ne găsim fiecare un echilibru, să ne găsim niște valori, să stăm mai mult în introspecție. Dacă am ajuns să plătim să vedem astfel de concerte... S-a ajuns de parte...", a spus Jessie Baneș, în emisiunea Oracolul Vedetelor.

"Cam la asta s-a ajuns, ca, de 1 Mai Muncitoresc, să mergem la mare, să ne distrăm, să mai luăm niște... așa... Trist! Și e generația mea cea despre care vorbesc și poate chiar mai mici decât mine și mă întristează tare ce se întâmplă. Dar eu cred că, la un moment dat, o să cearnă binele de rău și o să-și dea seama de unele lucruri. Nu știu, poate e vorba și de experiența de viață, pentru că lucrurile se schimbă atât de repede în jurul nostru, nu mai putem să ne prindem de nimic, să apucăm nimic", a mai spus artista

