DIICOT, dosar penal la azilul groazei din Mureș. Persoanele găsite în condiții inumane au fost transferate în București și Covasna

Dintre persoanele ridicate de la azilul din Mureș, de către SMURD, 13 au primit îngrijiri medicale și au fost internate la Spitalul de Psihiatrie. Patru dintre ele, care sunt din București, vor fi preluate de către Ambulanța București astăzi și transferate la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia”.

Patru persoane care sunt din Târgu Mureș vor fi preluate de către beneficiari, iar alte cinci persoane din Covasna vor fi depuse în centre de specialitate.

O anchetă este în plină desfășurare. DIICOT Târgu Mureș a deschis un dosar de cercetare penală și autoritățile încearcă să clarifice situația, potrivit Antena3 CNN.

„Echipa a constatat că, pe lângă cei 23 de beneficiari ai centrului cazați în camere, în subsolul clădirii erau ascunse în spatele unei perdele de plastic, printre grămezi de moloz, materiale de construcție, saci de haine, echipamente medicale vechi, 4 persoane cu dizabilități grave care zăceau culcate pe saltele murdare de fecale, urină și sânge, cu muște pe ele, care nu se puteau apăra și nu puteau cere ajutor (nonverbale și incapabile a se deplasa). Una dintre persoane era în stare avansată de malnutriție (piele și os), cu leziuni la nivelul șoldului, acoperită de muște, mirosind puternic a fecale. O altă persoană din subsol era acoperită de fecale și sânge la nivelul feței și a mâinilor. Celelalte 2 persoane nu se puteau mișca și nu puteau să comunice, fiind deosebit de speriate când am încercat să ne apropiem de el”, au transmis reprezentanții CRJ într-un comunicat de presă.

„Am solicitat deschiderea ușii și am constatat că dincolo de aceasta mai era câteva încăperi în care am găsit alte două persoane aflate în stare gravă, blocate într-o cameră de aproximativ 3 m2, fără aerisire, fără iluminat, într-un pat. Accesul către acest spațiu era blocat printr-o masă de metal pe care erau așezate cărămizi. Am solicitat din nou serviciul de ambulanță pentru aceste 2 persoane. Am continuat dialogul cu ceilalți beneficiari, unii dintre aceștia menționând că au fost legați, amenințați, bătuți de către personalul și conducerea centrului, prezentând leziuni specifice legării la nivelul mâinilor”, potrivit comunicatului menționat.

