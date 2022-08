Dică, supărat că FCSB nu a mai câștigat de 4 etape încoace: „Nu ne vom impune doar dacă suntem prezenţi pe teren”

"Urmează o partidă de campionat grea. Chindia este o echipă schimbată faţă de anul trecut, de când a venit Mihalcea face un pressing avansat, este mai agresivă şi bine organizată. Iar pe faza ofensivă pot pune oricând probleme prin Neguţ sau Popa, mai ales pe contraatac. Au trecut patru etape în care nu am câştigat, trebuie să o facem mâine seară cu Chindia. Jucătorii au un moral bun după calificarea în Europa. Deci ar trebui să aibă încredere şi plăcere de a juca fotbal. Nu trebui să intrăm în panică pentru că nu am câştigat pentru că mai sunt multe etape, dar de mâine trebuie să începem să ne impunem", a afirmat el.



"A venit momentul să obţinem o victorie. Trebuie să fim pregătiţi, să dăm totul pe teren pentru a câştiga meciuri. Nu ne vom impune doar dacă suntem prezenţi pe teren. Nu trebuie să ne gândim la partida cu Viking pentru că trebuie să câştigăm mâine seară pentru a urca în clasament. Pentru că titlul este obiectivul nostru", a adăugat Dică.



Tehnicianul a menţionat că va menaja jucători în meciul de duminică seara pentru că îi este teamă de accidentări.



"Din păcate, avem ghinion ca după fiecare meci să se accidenteze câte un jucător şi se accidentează pentru o perioadă lungă. Panţîru, Cristea, Şut, Ovidiu Popescu... sunt mai mulţi accidentaţi. Mâine voi menaja anumiţi jucători pentru că îmi e frică de aceste accidentări. În plus îmi doresc să dau şansă şi altor jucători", a explicat el.



Mijlocaşul Vadim Raţă (29 de ani), transferat vineri de la FC Voluntari, este un jucător care poate face diferenţa, susţine Nicolae Dică.



"Raţă este un jucători care ne poate ajuta, are experienţă, joacă în naţionala Moldovei. El poate să facă diferenţa pe faza ofensivă şi de asta l-am dorit. Uşor nu e să îi integrez pe jucătorii nou veniţi, dar pentru asta sunt aici. Şi zic că în mare am cam reuşit. Atacantul poate vine mâine, poate poimâine. Vreau să vină cât mai repede ca să putem să-l trecem pe lista UEFA", a spus antrenorul, care a negat că atacantul dorit este Andrea Compagno de la FCU Craiova 1948.



Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, duminică, de la ora 21:30, pe Arena Naţională din Capitală, formaţia Chindia Târgovişte, într-o partidă contând pentru etapa a 5-a a Superligii.

Rapid a pus ochii pe titlu. Sefer: „Nu ai cum să nu visezi”

Fotbalistul echipei FC Rapid Bucureşti, Antonio Sefer, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că pentru el ar fi un lucru nemaipomenit să înscrie în partida cu Petrolul pentru că nu a reuşit să marcheze până acum împotriva formaţiei prahovene.

"Ne aşteaptă un meci foarte greu, un derby. Trebuie să ne mobilizăm foarte bine, să arătăm o determinare mare ca şi până acum. Cu siguranţă dacă vom munci şi vom face ceea ce ne cere antrenorul vom câştiga cele trei puncte. Sperăm să îi facem fericiţi pe suporteri. E o mândrie să joc în acest derby... emoţii am avut când am jucat prima oară cu Petrolul, în Regie, în Liga a II-a. Sunt însă emoţii constructive, e normal. Am şi presiune, se cer multe de la mine şi nu vreau să dezamăgesc, să fac lucruri greşite. Eu îmi propun să marchez, să dau pase de gol, vreau să îmi ajut echipa cât mai mult. Pentru mine în acest meci un gol ar fi un lucru nemaipomenit, e un obiectiv personal, pentru că nu am marcat contra Petrolului. Dar prefer să dau o pasă de gol şi să câştige echipa", a spus Sefer, autorul unei duble în etapa precedentă cu FC Argeş (scor 2-1).



"Noi avem aşteptări mari în acest derby, traversăm un moment foarte bun şi trebuie să o ţinem pe aceeaşi linie. Orice se poate întâmpla într-un derby, dar dacă vom juca cu sufletul cu siguranţă vom câştiga. Nu îmi e teamă de Tamaş, de ce să-mi fie teamă. Eu îl respect pentru cariera lui, pentru ceea ce face. Noi în meciurile puternice ne-am concentrat şi am avut reuşite. Din păcate, problemele noastre au fost mereu în partidele cu echipele mai slab cotate decât noi. Anul acesta ne propunem să facem jocuri bune cu toate echipele", a adăugat el.



Sefer speră să câştige un titlu cu FC Rapid, dar susţine că obiectivul în acest an este calificarea în play-off.



"De când a revenit Rapid în Liga I suporterii s-au întors pe stadioane. E o mare bucurie pentru noi, aşa se joacă fotbalul, cu foarte mulţi suporteri. Ne bucurăm că noi avem meci de meci stadionul plin, de aceea le mulţumim fanilor şi îi aşteptăm în continuare alături de noi. Acum contează mai puţin locul din clasament, important este la final. Cred că adversarii ne vor lua mai în serios de acum, suntem o echipă puternică, cu nişte suporteri minunaţi, iar împreună suntem de neoprit anul acesta. Mai ales că vine centenarul şi trebuie să facem o figură frumoasă. Sperăm să fim cât mai sus la final. Obiectivul nostru este play-off-ul, dar nu ai cum să nu visezi să iei şi un titlu în Giuleşti. Pentru mine ar fi cea mai mare bucurie sufletească, Dumnezeu mi-ar răsplăti toată munca. De aceea sper să iau acest titlu cu Rapid", a explicat el.



Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte formaţia Petrolul Ploieşti, sâmbătă, de la ora 21:45, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti, într-o partidă contând pentru etapa a 5-a a Superligii, scrie Agerpres.

