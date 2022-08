Dică, întrebat dacă postul său e în pericol în caz că FCSB ratează calificarea în Conference League: Mi se pare ciudat...

"Prin presiune la ce referi? Presiune este la orice club mergi, mai ales la un club care vrea să câștige campionatul și să meargă în grupe. La orice echipă e presiune. Am antrenat și la Liga 3, și la Liga 2, și la Liga 1. La un club cum e Steaua, într-adevăr, fiecare meci trebuie câștigat și e o presiune mai mare.

Dar nu știu la ce presiune te refereai tu. Dacă mai rămân eu sau ce? Eu, când am venit la echipă, am venit după un eșec în Europa și toată lumea vorbea că nu vom merge mai departe, să trecem de Saburtalo, dar am trecut două tururi de atunci. Am făcut niște lucruri bune, cred eu, iar jocul echipei s-a schimbat. De ce doar la noi vorbim de schimbarea antrenorului imediat? Am jucat șase meciuri și am pierdut doar un joc. E ceva ciudat!

Despre asta voiai să mă întrebi. Mi se pare ciudat. Ok, dacă asta este părerea voastră... după aia ne mirăm că de ce se schimbă antrenorii atât de repede. Păi, dacă noi, după cinci etape, vrem să-l schimbăm, ok...

Nu mă deranjează discuțiile astea, eu îmi fac treaba în continuare, dar mă refer ca idee. Dacă noi vorbim după 3-6 etape să se schimbe antrenorul și după tot voi vorbiți că de ce se schimbă antrenorul. D-asta se schimbă, că dacă toată lumea vorbește să schimbăm antrenorul...

Eu, când am venit la echipă, obiectivul nu era calificarea în grupele Conference League, pentru că am venit cu trei zile înaintea de un joc foarte important și am reușit să trecem mai departe”, a declarat Nicolae Dică, citat de Digisport.

Becali a dat semne că nu îl va demite

"Păi, el ce vină are dacă nu se califică echipa, el când a luat-o, a luat-o aproape necalificată. Ce vină are el, că dacă o luăm după joc, el a calificat echipa, când iei două goluri la întâmplare, ăsta e Dumnezeu, nu e vina lui Dică. A noastră funcționează, normal, cum să fie Dică, și din staff-ul vechi sunt uimiți de cum s-a schimbat Dică", a spus Gigi Becali, la Sport.ro.

Care e secretul Marijanei Kovacevic, vraciul din Serbia care îi vindecă miraculos pe sportivi: Transpiri din cauza durerii

Răzvan Raţ, fost fundaş al naţionalei României, a povestit cum lucrează Marijana Kovacevic, vraciul din Serbia care face minuni pentru sportivii accidentaţi.

"Normal că m-a făcut bine. O singură dată a durat mai mult decât era preconizat, pentru că nu era vorba de mușchi, ci de ligamentul colateral. Dar specializarea ei este pe mușchi.

Tot ce a însemnat mușchi, a fost bine. Nu funcționează la fel dacă nu e vorba de mușchi, reacția ligamentului nu e la fel.

E simplu, nu e niciun secret, tot secretul este în gelul respectiv, care este o invenție proprie și care are anumite ingrediente sau proprietăți. Și, în acelaşi timp, are un fel de aparat, cum erau înainte, un aparat de fizioterapie dinamică, cu un contact, care are curent electric, care ajută acel gel să intre în profunzime", a spus Răzvan Raț.

CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News