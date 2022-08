Care e secretul Marijanei Kovacevic, vraciul din Serbia care îi vindecă miraculos pe sportivi: Transpiri din cauza durerii

"Normal că m-a făcut bine. O singură dată a durat mai mult decât era preconizat, pentru că nu era vorba de mușchi, ci de ligamentul colateral. Dar specializarea ei este pe mușchi.

Tot ce a însemnat mușchi, a fost bine. Nu funcționează la fel dacă nu e vorba de mușchi, reacția ligamentului nu e la fel.

E simplu, nu e niciun secret, tot secretul este în gelul respectiv, care este o invenție proprie și care are anumite ingrediente sau proprietăți. Și, în acelaşi timp, are un fel de aparat, cum erau înainte, un aparat de fizioterapie dinamică, cu un contact, care are curent electric, care ajută acel gel să intre în profunzime", a spus Răzvan Raț, la Digisport.

"Transpiri din cauza durerii"

"Și te doare foarte tare, credeți-mă! Adică nu îmi amintesc să fi fost o durere mai mare continuă. O oră și jumătate durează, dar depinde cât reziști. Dar aveam sesiune dimineață și seara, pentru cine putea să reziste.

Am fost și într-o vară la o sesiune și am dat jos cam un kilogram-un kilogram și jumătate. Transpiri din cauza durerii. Dar este adevărat, s-a văzut rezultatul, sunt jucători care au revenit foarte repede după accidentare.

De atâția ani, de când folosește acel gel, se găsea la testul antidoping dacă era ceva substanță băgată. Eu am fost la ea prima dată acum 15 ani", a spus Răzvan Raț.

Daniel Pancu, dus de Ion Ţiriac la un vraci egiptean. "În loc o lună, am stat 3"

"E în funcție de fiecare organism, pentru că suntem diferiți. La unii reacționează pozitiv, cum a fost cazul meu, la o problemă musculară. După două zile, nu mai aveam nimic, am putut juca.

Chiar la echipa națională am fost convocat. Cu cât e mai din timp, cu atât te tratezi mai repede. Mi-a introdus acel lichid, mi-am făcut radiografie, nu mai aveam nimic și am mers la echipa națională. Nu, nu a recidivat. Și Daniel a fost", a explicat Niculae, la Liga Digisport.

La mine n-au prins astea și am mai fost în situația asta cu o ruptură în 2002, înainte să plec la Beșiktaș. Am fost cu domnul Țiriac, aveam un vraci egiptean pentru jucătorii din circuitul ATP, cei mai mari.

Îi făcea bine, dar la mine n-a funcționat. Atunci, în loc să stau pe bară o lună, am stat 3. Nu am rezistat decât 5 minute la tratament", a completat Pancu.

Gigi Becali, impresionat de Marijana Kovacevic

"E miracol acolo, la Marijana. Ea a zis că așa ceva nu a văzut de când lucrează ea.

A mai vindecat ea, dar așa ceva nu a mai vazut", a declarat Gigi Becali, la Pro Arena, despre modul în care a fost rezolvată accidentarea lui Florinel Coman.

Gigi Becali, dezamăgit de un fotbalist după FCSB-Mioveni: "Câte speranțe mi-am pus în el. Nu dormi, tată!"

Gigi Becali l-a criticat cel mai tare pe Șut, despre care spune că de când are concurență, s-a pierdut total.

"Avem nevoie de om de atac, dar Ișfan nu e atacant, e tot un fel de Miculescu. Ne trebuie un nouar, îl avem pe Rusu, care e bun, îmi place.

La Dulca s-a văzut că are calitate, dar a greșit și el, nu trebuia să greșească.

Pe Radaslăvescu l-am văzut că s-a băgat să bată acolo, îmi place că are tupeu, dar nu bate el la 18 ani lovituri libere la FCSB!

Boboc? Îmi place de el, dar nu mai e ca înainte, nici nu a mai jucat de mult, parcă la Viitorul (n.r. actuala Farul Constanța) era mai tehnic, în atac măcar.

Dacă era după mine, făceam mai mare sacrificiu la meciul cu Mioveni. Dacă era după mine, nici Tavi Popescu, nici Ovidiu Popescu nu jucau. Dar nu m-am băgat.

Sunt puțin supărat, dacă îi dai pasă unui adversar, apoi mai și deviezi mingea în poartă... Dacă ești fotbalist la FCSB, nu dormi, tată! Nu e pat de dormit în careu la FCSB!

Șut...Câtă bază mi-am pus în băiatul ăsta... dar probabil de frică, a văzut concurență, și în loc să reacționeze altfel a făcut caca. Doamne, iertați-mă, am scăpat”, a spus Becali la Pro Arena.

