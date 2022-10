Dică anunță schimbări la FCSB înaintea partidei cu Anderlecht de la Bruxelles

'Noi ne-am întors de la Sfântu Gheorghe marţi pe la 4 dimineaţa, am făcut doar o refacere, iar azi am plecat iar pe drum în Belgia. Aşa că ar trebui să schimb ceva jucători în echipă. E normal să schimbăm jucători, asta nu înseamnă că nu ne interesează această competiţie. Important pentru noi este că am ajuns aici şi la fel de important e cum vom reuşi să terminăm ultimele două partide. Dacă vom folosi jucători care au evoluat mai puţin în campionat asta nu înseamnă că nu ne interesează această competiţie. Jucăm pe mai multe fronturi şi trebuie să dăm şanse şi altor jucători să evolueze', a precizat Dică.

Acesta a subliniat că formaţia sa trebuie să facă un joc perfect pentru a obţine un rezultat bun cu Anderlecht.

'Întâlnim un adversar bun, chiar dacă trece printr-un moment dificil în campionat şi a schimbat şi antrenorul. Anderlecht e o echipă bună, are jucători titulari în naţionala Belgiei, jucători tineri de mare perspectivă. De asta spun că ne aşteaptă o partidă foarte grea. Trebuie să facem un joc perfect din toate punctele de vedere ca să obţinem un rezultat bun. Mai ales defensiv e important să nu le dăm şanse celor de la Anderlecht, pentru că ei au calitate pe faza ofensivă', a explicat el.

'Când se schimbă un antrenor, reacţia jucătorilor e una pozitivă, pentru că doresc să arate că merită să joace titulari. Noi trebuie să fim pregătiţi pentru acest lucru mâine. Vom încerca să facem o strategie pentru a scoate un rezultat pozitiv. Într-adevăr, am obţinut puţin până acum în Conference League, dar obiectivul nostru a fost să ajungem în grupe. Iar apoi am încercat să dăm mai mult în campionat, unde avem un drum lung de parcurs şi vrem să ajungem în zona de play-off', a adăugat Nicolae Dică.

Fundaşul stânga Risto Radunovic a declarat la rândul său că partida cu Anderlecht este un examen pentru el şi colegii săi.

'Este un meci important pentru noi, mai ales că la Bucureşti am făcut un joc foarte bun cu Anderlecht şi vreau să demonstrăm şi aici că avem valoare. Fiecare partidă e foarte importantă, ne creşte moralul... Anderlecht e foarte cunoscută în Europa, aşa că meciul este ca un examen pentru noi ca să vedem unde suntem. Important e să facem un joc bun şi rezultatul sunt sigur că va veni. Cu o atitudine şi o organizare bună avem şansele noastre. Anderlecht are mulţi jucători cu experienţă, dar şi tineri, care evoluează deja în naţionala Belgiei', a afirmat Radunovic.

Echipa de fotbal FCSB întâlneşte formaţia belgiană RSC Anderlecht, joi, de la ora 19:45, pe Anderlecht Stadium din Bruxelles, într-o partidă contând pentru Grupa B a Europa Conference League.

Gigi Becali nu și-a luat gândul de la partidele din Europa Conference League. Finanțatorul FCSB crede că echipa antrenată de Nicolae Dică se poate califica în fazele eliminatorii, chiar dacă a acumulat un singur punct după primele patru partide.

”Ne mai gândim la calificare, cât mai avem șanse. Știi cum face Domnul? Când crezi că ești slab, că nu mai șanse, îți arată Domnul mâna Lui. Bați pe Anderlecht, bați pe West Ham și atunci, cu celelalte rezultate, ne putem califica. Ce e așa greu? Da. Ce e mare lucru? Eu pun problema așa a pentru eu nu îmi pu încrederea îmi mine. Îmi pun încrederea în Domnul. În gândul meu, tot zic că Domnul face”, a declarat Gigi Becali, la Pro Arena.

Programul celor două etape rămase din Conference League

27 octombrie

West Ham - Silkeborg

Anderlecht - FCSB

3 noiembrie

FCSB - West Ham

Silkeborg - Anderlecht

Unicul scenariu prin care FCSB se poate califica

În primul rând, FCSB trebuie să-și câștige partidele rămase. Adică, să se impună la Bruxelles, împotriva celor de la Anderlecht, și să o învingă pe West Ham, pe Arena Națională, o formație care este deja calificată, iar la ora duelului ar putea avea asigurată și prima poziție în grupă, scrie Digi Sport. Vezi știrea aici!

