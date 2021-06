Întrebat dacă cineva din statul român ar trebui să reacţioneze după ce Înalta Curte a Marii Britanii a decis să respingă cererea de extrădare în România a omului de afaceri Puiu Popoviciu, pentru că nu ar fi avut parte de un proces corect în dosarul Ferma Băneasa, Cristian Diaconescu a adus aminte de negocierile petnru intrarea în UE, purtate în 2004, chiar în Marea Britanie.

"Poate ar trebui să aibă ceva de spus repede autorităţile din România. În negocierile pentru alegerile din 2004, făcând bilaterale, în Marea Britanie am spus, oarecum frustrat, 'bine, dar la voi nu există corupţia în sistemul de stat?'. Era comisia juridică a Parlamentului acolo. Au stat, s-au consultat, fiind oameni cât se poate de corecţi, şi au spus 'da, am avut un magistrat care avea nişte acţiuni nedeclarate'. Vă daţi seama, s-au consultat, s-au întrebat dacă au şi ei aşa ceva. Aia îşi aminteau oamenii ăia. Erau corecţi!

Revenind la cazul ăsta, din varii motive, din tot felul de atitudini, de situaţii şi datorită unor elemente clare de corupţie, percepţia în legătură cu România continuă să fie una problematică. Colegii mei, ministerul Justiţiei, Guvernul de la acea dată, am încheiat articolul 24 fără MCV. Noi am finalizat negocierile şi ţara a intrat în UE. Croaţia nu a finalizat negocierile pe capitolul 24 şi a mai stat opt ani până să intre în UE. Nu am senzaţia că ne asumăm şi înţelegem exact ce înseamnă munca enormă de a schimba percepţia occidentalilor despre România. Că stăm noi frustraţi la Bucureşti, că ăia nu sunt bine informaţi, că nu ştiu... poate aşa şi este. Numai că ţie îţi revine responsabilitate să clarifici aceste lucruri", a declarat Cristian Diaconescu la DC NEWS TV.

DOCUMENT:

Cităm selectiv din Hotărârea pronunţată în data de 11.06.2021, de către High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Administrative Court, Divisional Court:

"Acesta este un caz extraordinar sub foarte multe aspecte.

Probele demonstreaza ca Apelantul a suferit un exemplu extrem de lipsa de impartialitate judiciara, astfel incat sunt indiscutabile consecintele pentru echitatea procesului.

Sunt convins ca exista temeiuri serioase pentru a crede ca Apelantul a fost condamnat de catre un judecator care nu putea fi impartial…..si care, pe cale de consecinta, nu ar fi trebuit sa judece cazul si, in acest fel, Apelantului i-au fost incalcate toate drepturile sale privind un proces echitabil, in baza art.6. In consecinta, exista temeiuri serioase pentru a crede ca se va confrunta cu un risc real de a suferi o incalcare a tuturor drepturilor sale prevazute de art.5, daca va fi extradat in Romania, intrucat incarcerarea lui va fi arbitrara."

"Este pentru prima dată când Înalta Curte a concluzionat că extrădarea către un stat membru al UE a unei persoane reprezintă un risc real de cu privire la drepturile de care trebuie să beneficieze aceasta", scrie presa internaţională