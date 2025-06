Dezvăluirile lui Dragoș Petrescu, inventatorul român care îl cunoaște personal pe Elon Musk și a lucrat cu el

Inteligența artificială a devenit în ultimii ani un asistent desăvârșit în multe sectoare economice de pe cuprinsul întregii lumi. Numeroși oameni apelează la modelele lingvistice mari (LLM) pentru a-și ușura munca și a eficientiza producția în special din punct de vedere al timpului. România are numeroși specialiști în această nouă tehnologie, care a pornit o adevărată revoluție la nivel mondial, iar unul dintre aceștia este Dragoș Petrescu, doctor în inginerie aerospațială, specialist în IA, inventator și antreprenor.

El a vorbit despre avansul tehnologic și modul în care noile tehnologii, dar s-a arătat sceptic în ceea ce privește înlocuirea totală a omului de către inteligența artificială.

„Inteligența artificială este creată de inteligența umană, - și sunt în legătură cu foarte multe firme, inclusiv Meta și dezvoltatori din Asia - iar IA este destinată ușurării muncii oamenilor. Bineînțeles că toți ar prefera ca inteligența artificială să preia o parte din sarcinile umane și probabil că se va ajunge și la acest lucru, în momentul în care robotica va fi combinată cu IA-ul. Mulți pași sunt deja făcuți“, a explicat Dragoș Petrescu.

Când vine vorba de înlocuirea totală a omului de către inteligența artificială, Dragoș Petrescu a spus ferm că nu crede în așa ceva: „Am auzit astfel de opinii, însă nu cred“.

Foto: Agerpres

Dragoș Petrescu, unul dintre puținii români care îl cunosc pe Elon Musk

Dragoș Petrescu este unul dintre puținii români care îl cunosc personal pe Elon Musk și care au lucrat cu acesta. I-a cerut specialistului câteva opinii despre cel mai bogat om din lume, care deține unele dintre cele mai avansate companii de dezvoltare tehnologică și industrie aerospațială.

„Am lucrat cu Elon Musk acum mai mulți ani și am menținut o relație apropiată cu el. Este un profesionist și un inginer foarte bun. Este un profesionist în relația cu oamenii, iar când am lucrat cu el, în 2006-2008, când am lucrat la SpaceX, am colaborat excelent. La vremea aceea, el asculta pe toată lumea și învăța. Nu doar pe mine mă asculta, ci pe toți cei cu care lucra. Până au venit fondurile și contractele de la NASA, în 2008, lucrurile erau realizate pur și simplu pe banii lui“, a mărturisit Dragoș Petrescu.

Deși mai este mult până departe, atingerea Planetei Marte reprezintă un obiectiv măreț pentru Elon Musk. Dragoș Petrescu a ținut însă să spună că tot ceea ce fondatorul Space X „și-a pus în minte, a făcut fezabil și realizabil“.

„În privința transportului omenirii pe Marte, ce vreau să spun e că tot ce și-a pus în minte, el a făcut fezabil și realizabil. Și eu am fost cândva conectat la o asociație care dădea și anumite tichete pentru Marte. Plăteai o cotizație pentru a deveni membru“, a explicat specialistul.

Dragoș Petrescu a ținut însă să precizeze că pentru Elon Musk el nu este „Dragoș Petrescu din România“, ci „dr. Dragoș Petrescu din Australia“, acolo unde a locuit o mare parte a vieții, inclusiv în timpul colaborării cu fondatorul SpaceX.

Ce proiecte a realizat Dragoș Petrescu

Nu în ultimul rând, i-am cerut specialistului să ne vorbească despre proiectele pe care le-a realizat în ultimii ani și care au adus un plus dezvoltării, eficientizării și transformării anumitor sectoare economice.

„Am realizat proiecte de energie, infrastructură, apărare, proiectele aerospațiale, proiectele de fabricație avansate, în care automatizarea și robotica au fost predominante și, de asemenea, proiecte în inteligența artificială. Proiectele în energie au cuprins energie nucleară, hidrogenul verde, amoniacul verde. În infrastructură am realizat proiecte în Australia, unde distanțele sunt foarte mari iar logistica și transportul sunt niște provocări.

Am fost unul dintre pionierii care au creat acele instalații solare plutitoare, în Insulele Maldive și Africa. În producția tehnologiilor moderne și robotică am făcut proiecte în Asia de Sud Est, în Vietnam, Malaezia, Thailanda și Singapore“, a conchis, pentru DC News, Dragoș Petrescu, doctor în inginerie aerospațială.

