Detaliul care sugerează că Rusia s-ar afla, de fapt, în spatele atacului Hamas asupra Israelului. Ce spune un specialist / video

Sergej Sumlenny este fondator și director general al Centrului European de Reziliență, un think tank din Berlin. În perioada 2015-2021, Sumlenny a lucrat ca director la Biroul Fundației Heinrich Böll din Kiev. Are un doctorat în științe politice și un Masterat în drept european la Universitatea Liberă din Berlin.

Acesta a postat pe X o filmare în care spune că doar Rusia are experiență în folosirea dronelor împotriva tancurilor.

„Rusia este clar în spatele acestui lucru. Niciun aliat al HAMAS, cu excepția Rusiei, nu are experiență în folosirea dronelor care aruncă bombe împotriva tancurilor de luptă moderne. Numai Rusia ar putea antrena HAMAS în acest lucru“, a scris Sumlenny pe Twitter.

Russia is clearly behind this. No ally of HAMAS except of Russia has experience of using bomb-dropping drones against modern battle tanks. Only Russia could train HAMAS in this: pic.twitter.com/eqzmMmrsPT